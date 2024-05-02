Блокировка счета или уплата штрафа: украинцев наказывают за перевод с карты на карту, что известно

Все переводы на сумму от 400 тысяч гривен подвергаются обязательной проверке, нередко под финмониторинг попадают и значительно меньшие платежи - после чего можно попасть на штраф.