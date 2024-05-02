Чтобы очистить стеклянную электрическую плиту, вам нужно использовать нечто, предназначенное для удаления жирных пятен и накоплений. Вот несколько эффективных советов для этого процесса:
Что тебе нужно
Теплая вода с мылом.
Губка.
Чистящее средство для стеклянных плит (я использовал Weiman, и он хорошо справился)
Скребок (необязательно)
Мягкая ткань
Бумажные полотенца
Инструкции
- Используйте теплую воду с мылом и губку, чтобы собрать весь мусор, который легко оттереть: перед очисткой стеклянной электрической плиты убедитесь, что плита полностью остыла, прежде чем начинать процесс очистки. Убедившись, что ваша плита остыла, протрите всю плиту губкой с теплым мыльным раствором. Осторожно сотрите как можно больше видимой грязи и остатков пищи.
- Вытрите плиту досуха чистым полотенцем: мягким и чистым полотенцем протрите плиту, чтобы она больше не была мыльной и мокрой.
- Обильно нанесите чистящее средство для стеклянных плит и начните чистить губкой: жесткой стороной губки совершайте круговые движения, пока вся плита не будет покрыта моющим средством. Продолжайте скрабить, пока вам не удастся полностью очистить стеклянную электрическую плиту. Вы почувствуете, что определенные участки грубее других. Здесь образовался жир.
- Используйте скребок, чтобы удалить тяжелые накопления жира: осторожно поскребайте грубые на ощупь участки плиты. Почистив их, протрите их еще раз чистящим средством и губкой. Вы почувствуете большую разницу. Шероховатые участки станут гладкими.
- Снимите чистящее средство с плиты: с помощью бумажного полотенца или мягкой ткани осторожно удалите чистящее средство. Думайте об этом как о натирании воском автомобиля. Вы полируете его и пытаетесь заставить его сиять. После того как вы вытерли и отполировали плиту, готово! Вы должны снова увидеть в ней свое отражение! В конце концов вы можете наслаждаться тем, что вам удалось очистить стеклянную электрическую плиту.
Источник: thekitchn
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