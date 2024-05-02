Літо не було б влітку без жоржин, їх красиві квіти бувають практично всіх мислимих квітів - від блідих пастельних до гарячих яскравих відтінків.

Жоржини бувають різних форм кольорів, від маленьких щільних кульок до лілейних кольорів розміром з обідню тарілку.

Жоржини ідеально підходять для надання бордюрам кольору пізнього літа з липня по жовтень і добре виглядають у будь-якому стилі саду.

Влітку жоржини можна купити в садовому центрі, але багато садівників вирощують їх із бульб.

Їх висаджують у горщики і виносять на зріст у приміщенні наприкінці березня чи на початку квітня, а потім у травні висаджують у саду, як тільки не прогнозуються заморозки.

Жоржини також можна вирощувати з укорінених живців та насіння.

Як виростити жоржини?

Жоржинам потрібний родючий, вологий, але добре дренований грунт і сонячне, захищене місце.

Вищі сорти потребують підв'язки. Восени бульби викопайте і перезимуйте у незамерзаючому місці, наприклад, у теплиці чи сараї. Поверніть їх на зріст на початку квітня, а потім, починаючи з травня, висадіть у сад.

Жоржинам потрібно захищене місце з якомога більшою кількістю сонця - ідеальна межа, що виходить на південь або захід. Жоржини не вибагливі до ґрунту.

Для досягнення найкращих результатів вирощуйте жоржини на будь-якому родючому, вологому, але добре дренованому грунті. Збагатіть грунт органічними речовинами, наприклад, гній, що добре перепрів.

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