Він перерахував можливі сценарії, які відбуваються після проходження особою військово-лікарської комісії та отриманням вказівок щодо відправлення до навчального центру.

Україна передбачає два рівні відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію: адміністративний і кримінальний. Про це наголосив адвокат Микола Максимов під час участі в телемарафоні.

"Кримінальна відповідальність наступає лише у випадках, коли особа свідомо ухиляється від мобілізації", – пояснив юрист.

Він перерахував можливі сценарії, зазначивши, що це, як правило, стається після проходження особою військово-лікарської комісії і отриманням вказівок щодо відправлення до навчального центру або відповідної військової частини. У таких випадках, якщо людина відмовляється виконувати вказівки, це може призвести до кримінальної відповідальності.

Якщо ми розглядаємо менш сувору форму відповідальності у вигляді адміністративної, то, по-перше, це може включати порушення правил військового обліку. Наприклад, якщо з 2022 року особа ні разу не відвідувала територіальний центр комплектування, не оновлювала свої особисті дані, то це може бути розцінене як порушення КУпАп. Крім того, існує інша стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідні штрафні санкції.

Проте важливо зауважити, що на сьогодні розмір штрафу є відносно невеликим: від 1 тисячі до 8,5 тисяч гривень, і цей штраф може застосовуватися в межах вказаних сум.

"Закон передбачає не тільки особисту присутність і відвідування територіального центру але і потенційно може бути оновлення персональних даних або через особистий кабінет, який ще перебуває на стадії розробки, або через центр надання адміністративних послуг", – зазначив експерт.

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