Он перечислил возможные сценарии, которые происходят после прохождения лицом военно-врачебной комиссии и получением указаний по отправке в учебный центр.

Украина предусматривает два уровня ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации: административный и уголовный. Об этом заявил адвокат Николай Максимов во время участия в телемарафоне.

"Уголовная ответственность наступает только в случаях, когда лицо сознательно уклоняется от мобилизации", – объяснил юрист.

Он перечислил возможные сценарии, отметив, что это, как правило, происходит после прохождения лицом военно-врачебной комиссии и получением указаний по отправке в учебный центр или соответствующую воинскую часть. В таких случаях, если человек отказывается следовать указаниям, это может привести к уголовной ответственности.

Если мы рассматриваем менее строгую форму ответственности посредством административной, то, во-первых, это может включать нарушение правил военного учета. Например, если с 2022 года человек ни разу не посещал территориальный центр комплектования, не обновлял свои личные данные, то это может быть расценено как нарушение КУоАП. Кроме того, существует другая статья Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающая соответствующие штрафные санкции.

Однако важно заметить, что на сегодняшний день размер штрафа относительно небольшой: от 1 тысячи до 8,5 тысяч гривен, и этот штраф может применяться в пределах указанных сумм.

"Закон предусматривает не только личное присутствие и посещение территориального центра, но и потенциально может быть обновление персональных данных либо через личный кабинет, еще находящийся на стадии разработки, либо через центр предоставления административных услуг", - отметил эксперт.

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