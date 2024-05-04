На ринку є багато потужних (і смердючих!) засобів для чищення, призначених для цього складного місця, але якщо ви намагаєтеся знайти найбільш ефективний, то спробуйте очистити брудну затірку за допомогою цих кроків.

Інгредієнти

  • Свіжовичавлений лимонний сік
  • Харчова сода
  • Білий дистильований оцет

Обладнання

  • Чаша
  • Зубна щітка або інша щітка з щетиною
  • Серветка з мікрофібри

затірка

Інструкції

  1. Зробіть пасту: щоб очистити брудну затірку, змішайте 1 частину лимонного соку з 1 частиною оцту та 2 частинами харчової соди. (Не лякайтеся — воно почне трохи шипіти!) Потім потроху додайте ще харчової соди, поки суміш не стане пастою. Вам знадобиться багато харчової соди, тому просто продовжуйте додавати!
  2. Нанесіть на затірку: пальцями нанесіть пасту на затірку. Вам не потрібно бути надзвичайно скупим щодо цього, і це добре, якщо цей матеріал також потрапить на вашу плитку. Дайте йому постояти до однієї години. Це потрібно для того, щоб вам вдалося очистити брудну затірку ефективно.
  3. Почистіть: Зламайте стару зубну щітку або іншу щітку з щетиною та протріть невелику ділянку розчину. Скрабуйте, поки воно не стане дійсно чистим!
  4. Протирання: занурте кут тканини з мікрофібри в теплу воду та протріть ділянку. Потім перейдіть до наступної зони.

шви плитки

Примітки

  • Перший раз це може виявитися важкою роботою, особливо якщо ви перебуваєте в будинку зі старою плиткою, яку давно не мили, але після того, як ви зробите глибоке прибирання, очистити брудну затірку стане легше наступного разу.
  • Думайте не тільки про кухню! Це також працює на плитковій підлозі та душових кабінах!

Джерело: thekitchn

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