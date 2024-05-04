На ринку є багато потужних (і смердючих!) засобів для чищення, призначених для цього складного місця, але якщо ви намагаєтеся знайти найбільш ефективний, то спробуйте очистити брудну затірку за допомогою цих кроків.
Інгредієнти
- Свіжовичавлений лимонний сік
- Харчова сода
- Білий дистильований оцет
Обладнання
- Чаша
- Зубна щітка або інша щітка з щетиною
- Серветка з мікрофібри
Інструкції
- Зробіть пасту: щоб очистити брудну затірку, змішайте 1 частину лимонного соку з 1 частиною оцту та 2 частинами харчової соди. (Не лякайтеся — воно почне трохи шипіти!) Потім потроху додайте ще харчової соди, поки суміш не стане пастою. Вам знадобиться багато харчової соди, тому просто продовжуйте додавати!
- Нанесіть на затірку: пальцями нанесіть пасту на затірку. Вам не потрібно бути надзвичайно скупим щодо цього, і це добре, якщо цей матеріал також потрапить на вашу плитку. Дайте йому постояти до однієї години. Це потрібно для того, щоб вам вдалося очистити брудну затірку ефективно.
- Почистіть: Зламайте стару зубну щітку або іншу щітку з щетиною та протріть невелику ділянку розчину. Скрабуйте, поки воно не стане дійсно чистим!
- Протирання: занурте кут тканини з мікрофібри в теплу воду та протріть ділянку. Потім перейдіть до наступної зони.
Примітки
- Перший раз це може виявитися важкою роботою, особливо якщо ви перебуваєте в будинку зі старою плиткою, яку давно не мили, але після того, як ви зробите глибоке прибирання, очистити брудну затірку стане легше наступного разу.
- Думайте не тільки про кухню! Це також працює на плитковій підлозі та душових кабінах!
Джерело: thekitchn
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