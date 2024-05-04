Існує кілька ефективних кроків, які можуть допомогти вам очистити брудну затірку та забути про таке прибирання на довгий час.

На ринку є багато потужних (і смердючих!) засобів для чищення, призначених для цього складного місця, але якщо ви намагаєтеся знайти найбільш ефективний, то спробуйте очистити брудну затірку за допомогою цих кроків.

Інгредієнти

Свіжовичавлений лимонний сік

Харчова сода

Білий дистильований оцет Обладнання Чаша

Зубна щітка або інша щітка з щетиною

Серветка з мікрофібри Інструкції Зробіть пасту: щоб очистити брудну затірку, змішайте 1 частину лимонного соку з 1 частиною оцту та 2 частинами харчової соди. (Не лякайтеся — воно почне трохи шипіти!) Потім потроху додайте ще харчової соди, поки суміш не стане пастою. Вам знадобиться багато харчової соди, тому просто продовжуйте додавати! Нанесіть на затірку: пальцями нанесіть пасту на затірку. Вам не потрібно бути надзвичайно скупим щодо цього, і це добре, якщо цей матеріал також потрапить на вашу плитку. Дайте йому постояти до однієї години. Це потрібно для того, щоб вам вдалося очистити брудну затірку ефективно. Почистіть: Зламайте стару зубну щітку або іншу щітку з щетиною та протріть невелику ділянку розчину. Скрабуйте, поки воно не стане дійсно чистим! Протирання: занурте кут тканини з мікрофібри в теплу воду та протріть ділянку. Потім перейдіть до наступної зони. Примітки Перший раз це може виявитися важкою роботою, особливо якщо ви перебуваєте в будинку зі старою плиткою, яку давно не мили, але після того, як ви зробите глибоке прибирання, очистити брудну затірку стане легше наступного разу.

Думайте не тільки про кухню! Це також працює на плитковій підлозі та душових кабінах!

Джерело: thekitchn

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