Существует несколько эффективных шагов, которые могут помочь вам очистить грязную затирку и забыть о такой уборке на долгое время.

На рынке есть много мощных (и зловонных!) чистящих средств, предназначенных для этого сложного места, но если вы пытаетесь найти наиболее эффективный, то попробуйте очистить грязную затирку с помощью этих шагов.

Ингредиенты

Свежевыжатый лимонный сок

Пищевая сода

Белый дистиллированный уксус Оборудование Чашка

Зубная щетка или другая щетка со щетиной

Салфетка из микрофибры Инструкции Сделайте пасту : чтобы очистить грязную затирку, смешайте 1 часть лимонного сока с 1 уксусной частью и 2 частями пищевой соды. (Не пугайтесь – оно начнет немного шипеть!) Затем понемногу добавьте еще пищевой соды, пока смесь не станет пастой. Вам понадобится много пищевой соды, поэтому просто продолжайте прибавлять! Нанесите на затирку : нанесите пальцами пасту на затирку. Вам не нужно быть чрезвычайно скупым по этому поводу, и это хорошо, если этот материал также попадет на вашу плитку. Дайте ему постоять до одного часа. Это нужно для того, чтобы вам удалось очистить грязную затирку эффективно. Очистите : Сломайте старую зубную щетку или другую щетку со щетиной и протрите небольшой участок раствора. Скрабуйте, пока оно не станет действительно чистым! Протирка : окуните угол ткани из микрофибры в теплую воду и протрите участок. Затем перейдите к следующей зоне. Примечания Первый раз это может оказаться тяжелой работой, особенно если вы находитесь в доме со старой плиткой, которую давно не мыли, но после того, как вы сделаете глубокую уборку, очистить грязную затирку станет легче в следующий раз.

Думайте не только о кухне! Это также работает на плиточном полу и душевых кабинах!

Источник: thekitchn

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