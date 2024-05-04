На рынке есть много мощных (и зловонных!) чистящих средств, предназначенных для этого сложного места, но если вы пытаетесь найти наиболее эффективный, то попробуйте очистить грязную затирку с помощью этих шагов.
Ингредиенты
- Свежевыжатый лимонный сок
- Пищевая сода
- Белый дистиллированный уксус
Оборудование
- Чашка
- Зубная щетка или другая щетка со щетиной
- Салфетка из микрофибры
Инструкции
- Сделайте пасту : чтобы очистить грязную затирку, смешайте 1 часть лимонного сока с 1 уксусной частью и 2 частями пищевой соды. (Не пугайтесь – оно начнет немного шипеть!) Затем понемногу добавьте еще пищевой соды, пока смесь не станет пастой. Вам понадобится много пищевой соды, поэтому просто продолжайте прибавлять!
- Нанесите на затирку : нанесите пальцами пасту на затирку. Вам не нужно быть чрезвычайно скупым по этому поводу, и это хорошо, если этот материал также попадет на вашу плитку. Дайте ему постоять до одного часа. Это нужно для того, чтобы вам удалось очистить грязную затирку эффективно.
- Очистите : Сломайте старую зубную щетку или другую щетку со щетиной и протрите небольшой участок раствора. Скрабуйте, пока оно не станет действительно чистым!
- Протирка : окуните угол ткани из микрофибры в теплую воду и протрите участок. Затем перейдите к следующей зоне.
Примечания
- Первый раз это может оказаться тяжелой работой, особенно если вы находитесь в доме со старой плиткой, которую давно не мыли, но после того, как вы сделаете глубокую уборку, очистить грязную затирку станет легче в следующий раз.
- Думайте не только о кухне! Это также работает на плиточном полу и душевых кабинах!
Источник: thekitchn
Читайте также:
Как почистить любой вид плитки: пошаговая инструкция
Как очистить плиточные швы и плитку: важные советы для чистоты кухни и ванной
Как очистить плитку в ванной: советы от профессиональных уборщиков