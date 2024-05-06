Є один продукт, який допоможе помити вам вікна на кухні і про який ви точно знаєте уже давно.

Щоб помити вікна на кухні потрібно буквально трохи часу і зусиль, але результат буде викликати у вас захват та відчуття комфорту упродовж довгого часу.

Інгредієнти

Білий дистильований оцет

Гаряча вода

Обладнання

Миска або мірна чашка

Воронка (необов'язково)

Розпилювач

Мило для посуду (за бажанням)

Серветка з мікрофібри

Інструкції

Зробіть суміш: щоб помити вікна на кухні, змішайте 1 частину оцту з 1 частиною гарячої води в мисці або мірній чашці. Перелийте в пляшку: за допомогою лійки, якщо необхідно, перелийте суміш у пляшку з розпилювачем. Перевірте місце: розбризніть невелику кількість розчину в кут вікна, щоб перевірити, чи оцетно-водний розчин видалить бруд. Якщо ваші вікна дуже жирні, вам, можливо, доведеться попередньо вимити їх знежирюючим милом для посуду (як те, що ви використовуєте для щоденного очищення посуду), а потім застосувати суміш. Почніть зверху: розпиліть розчин на невелику ділянку у верхній частині вікна, покриваючи приблизно один квадратний фут. Не бризкайте на нього так сильно, щоб воно капало на вікно, тому що воно не матиме шансу діяти, перш ніж воно капатиме. Дайте постояти кілька хвилин. Це дозволить помити вікна на кухні стовідсотково до блиску. Протріть: за допомогою тканини з мікрофібри потріть область горизонтальними, а потім вертикальними рухами, доки весь розчин не зникне. Повторіть у тій же області, якщо необхідно. Потім продовжуйте прибирання, працюючи з невеликими ділянками за раз. Вам потрібно помити вікна на кухні, пробираючись вниз по вікну уявними рядами.

Джерело: thekitchn

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