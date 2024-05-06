Чтобы помыть окна на кухне, нужно буквально немного времени и усилий, но результат будет вызывать у вас восторг и чувство комфорта на протяжении долгого времени.
Ингредиенты
- Белый дистиллированный уксус
- Горячая вода
Оборудование
- Чаша или чаша мира
- Воронка (необязательно)
- Распылитель
- Мыло для посуды (по желанию)
- Салфетка из микрофибры
Инструкции
- Сделайте смесь : чтобы помыть окна на кухне, смешайте 1 часть уксуса с 1 частью горячей воды в миске или мерной чашке.
- Перелейте в бутылку : при помощи воронки, если необходимо, перелейте смесь в бутылку с распылителем.
- Проверьте место : разбрызгите небольшое количество раствора в угол окна, чтобы проверить, удалить ли уксусно-водный раствор грязь. Если ваши окна очень жирные, возможно, придется предварительно вымыть их обезжиривающим мылом для посуды (как то, что вы используете для ежедневной очистки посуды), а затем применить смесь.
- Начните сверху : распылите раствор на небольшой участок в верхней части окна, покрывая примерно один квадратный фут. Не брызгайте на него так сильно, чтобы оно капало на окно, потому что у него нет шанса действовать, прежде чем оно будет капать. Дайте постоять несколько минут. Это позволит помыть окна на кухне полностью до блеска.
- Протрите : используйте ткань из микрофибры потрите область горизонтальными, а затем вертикальными движениями, пока весь раствор не исчезнет. Повторите в той же области, если нужно. Затем продолжайте уборку, работая с небольшими участками за раз. Вам нужно помыть окна на кухне, пробираясь вниз по окну воображаемыми рядами.
Источник: thekitchn
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