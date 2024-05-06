Есть один продукт, который поможет промыть вам окна на кухне и о котором вы точно знаете уже давно.

Чтобы помыть окна на кухне, нужно буквально немного времени и усилий, но результат будет вызывать у вас восторг и чувство комфорта на протяжении долгого времени.

Ингредиенты

Белый дистиллированный уксус

Горячая вода

Оборудование

Чаша или чаша мира

Воронка (необязательно)

Распылитель

Мыло для посуды (по желанию)

Салфетка из микрофибры

Инструкции

Сделайте смесь : чтобы помыть окна на кухне, смешайте 1 часть уксуса с 1 частью горячей воды в миске или мерной чашке. Перелейте в бутылку : при помощи воронки, если необходимо, перелейте смесь в бутылку с распылителем. Проверьте место : разбрызгите небольшое количество раствора в угол окна, чтобы проверить, удалить ли уксусно-водный раствор грязь. Если ваши окна очень жирные, возможно, придется предварительно вымыть их обезжиривающим мылом для посуды (как то, что вы используете для ежедневной очистки посуды), а затем применить смесь. Начните сверху : распылите раствор на небольшой участок в верхней части окна, покрывая примерно один квадратный фут. Не брызгайте на него так сильно, чтобы оно капало на окно, потому что у него нет шанса действовать, прежде чем оно будет капать. Дайте постоять несколько минут. Это позволит помыть окна на кухне полностью до блеска. Протрите : используйте ткань из микрофибры потрите область горизонтальными, а затем вертикальными движениями, пока весь раствор не исчезнет. Повторите в той же области, если нужно. Затем продолжайте уборку, работая с небольшими участками за раз. Вам нужно помыть окна на кухне, пробираясь вниз по окну воображаемыми рядами.

Источник: thekitchn

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