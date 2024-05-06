Якщо ви шукаєте хороші поради щодо того, як очистити відро для сміття на кухні, то ми маємо для вас покрокову інструкцію, як це зробити. Ось вона:

Як очистити відро для сміття на кухні

Що тобі потрібно

  • Рукавички гумові
  • Шланг (якщо у вас є відкритий простір) або ванна
  • Чиста туалетна щітка або інша щітка з нейлоновою щетиною з довгою ручкою
  • Дезінфікуючий спрей на ваш вибір
  • Паперові рушники або старий рушник

Інструкції

Одягніть гумові рукавички: коли ви вирішите очистити відро для сміття на кухні, то зрозумієте, що це не найприємніша справа, тож одягніть гумові рукавички!

Очистіть відро для сміття та видаліть залишки їжі: після того, як ви спустошили відро для сміття, видаліть усі великі шматки їжі або частинки, які ви бачите на дні відра. Ваша мета тут - просто позбутися будь-якої великої мотлоху, яку ви можете побачити прямо.

сміттєве відро

Вимийте відро для сміття: якщо у вас є доступ до шланга, вам потрібно очистити відро для сміття на кухні, винісши його на вулицю. Якщо у вас немає місця на вулиці, ви також можете зробити це у своїй ванні. Обсушити паперовим рушником.

Обприскайте банку дезінфікуючим засобом: використовуючи дезінфікуючий миючий засіб на ваш вибір, рясно розпиліть внутрішню та зовнішню частину відра для сміття. Не забудьте про верхню і нижню частину банки. Це допоможе не лише очистити відро для сміття на кухні, але й продезінфікувати його.

Почистіть балончик: Візьміть чисту туалетну щітку або іншу щітку з нейлоновою щетиною з довгою ручкою і ретельно потріть балончик. Після чищення дайте засобу для чищення постояти 5 хвилин.

відро для сміття

Промийте та висушіть: Ретельно промийте банку шлангом або ванною. Висушіть рушником або дайте висохнути на сонці.

Джерело: thekitchn

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