Одягніть гумові рукавички: коли ви вирішите очистити відро для сміття на кухні, то зрозумієте, що це не найприємніша справа, тож одягніть гумові рукавички!

Очистіть відро для сміття та видаліть залишки їжі: після того, як ви спустошили відро для сміття, видаліть усі великі шматки їжі або частинки, які ви бачите на дні відра. Ваша мета тут - просто позбутися будь-якої великої мотлоху, яку ви можете побачити прямо.

Вимийте відро для сміття: якщо у вас є доступ до шланга, вам потрібно очистити відро для сміття на кухні, винісши його на вулицю. Якщо у вас немає місця на вулиці, ви також можете зробити це у своїй ванні. Обсушити паперовим рушником.

Обприскайте банку дезінфікуючим засобом: використовуючи дезінфікуючий миючий засіб на ваш вибір, рясно розпиліть внутрішню та зовнішню частину відра для сміття. Не забудьте про верхню і нижню частину банки. Це допоможе не лише очистити відро для сміття на кухні, але й продезінфікувати його.

Почистіть балончик: Візьміть чисту туалетну щітку або іншу щітку з нейлоновою щетиною з довгою ручкою і ретельно потріть балончик. Після чищення дайте засобу для чищення постояти 5 хвилин.

Промийте та висушіть: Ретельно промийте банку шлангом або ванною. Висушіть рушником або дайте висохнути на сонці.