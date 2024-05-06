Если вы ищете хорошие советы относительно того, как очистить мусорное ведро на кухне, то мы имеем для вас пошаговую инструкцию, как это сделать. Вот она:
Как очистить мусорное ведро на кухне
Что тебе нужно
- Перчатки резиновые
- Шланг (если у вас есть открытое пространство) или ванна
- Чистая туалетная щетка или другая щетка с нейлоновой щетиной с длинной ручкой
- Дезинфицирующий спрей по вашему выбору
- Бумажные полотенца или старое полотенце
Инструкции
Наденьте резиновые перчатки : если вы решите очистить мусорное ведро на кухне, то поймете, что это не самое приятное дело, поэтому наденьте резиновые перчатки!
Очистите мусорное ведро и удалите остатки пищи : после того, как вы опустошили мусорное ведро, удалите все большие куски пищи или частицы, которые вы видите на дне ведра. Ваша цель здесь - просто избавиться от любой большой хлама, которую вы можете увидеть прямо.
Вымойте мусорное ведро : если у вас есть доступ к шлангу, вам нужно очистить мусорное ведро на кухне, вынеся его на улицу. Если у вас нет места на улице, вы можете сделать это в своей ванне. Обсушить бумажным полотенцем.
Опрыскивайте банку дезинфицирующим средством : используя дезинфицирующее моющее средство по вашему выбору, обильно распылите внутреннюю и внешнюю часть мусорного ведра. Не забудьте о верхней и нижней части банки. Это поможет не только очистить мусорное ведро на кухне, но и продезинфицировать его.
Почистите баллончик : Возьмите чистую туалетную щетку или другую щетку с нейлоновой щетиной с длинной ручкой и тщательно потрите баллончик. После чистки дайте чистящее средство 5 минут.
Промойте и высушите : Тщательно промойте банку шлангом или ванной. Высушите полотенцем или дайте высохнуть на солнце.
Источник: thekitchn
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