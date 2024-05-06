Наденьте резиновые перчатки : если вы решите очистить мусорное ведро на кухне, то поймете, что это не самое приятное дело, поэтому наденьте резиновые перчатки!

Очистите мусорное ведро и удалите остатки пищи : после того, как вы опустошили мусорное ведро, удалите все большие куски пищи или частицы, которые вы видите на дне ведра. Ваша цель здесь - просто избавиться от любой большой хлама, которую вы можете увидеть прямо.

Вымойте мусорное ведро : если у вас есть доступ к шлангу, вам нужно очистить мусорное ведро на кухне, вынеся его на улицу. Если у вас нет места на улице, вы можете сделать это в своей ванне. Обсушить бумажным полотенцем.

Опрыскивайте банку дезинфицирующим средством : используя дезинфицирующее моющее средство по вашему выбору, обильно распылите внутреннюю и внешнюю часть мусорного ведра. Не забудьте о верхней и нижней части банки. Это поможет не только очистить мусорное ведро на кухне, но и продезинфицировать его.

Почистите баллончик : Возьмите чистую туалетную щетку или другую щетку с нейлоновой щетиной с длинной ручкой и тщательно потрите баллончик. После чистки дайте чистящее средство 5 минут.

Промойте и высушите : Тщательно промойте банку шлангом или ванной. Высушите полотенцем или дайте высохнуть на солнце.