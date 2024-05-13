Зішкребти будь-які шматочки тіста, що прилипли: щоб не порізати качалку, тримайте її вертикально, одним кінцем притуливши до стільниці. Іншою рукою тримайте скребок під кутом до качалки та зішкрібіть збоку. Обертайте качалку та продовжуйте зішкрібати, завжди рухами вниз, доки не видалите все прилипле тісто та борошно.

Очистіть качалку: тепер потрібно почистити дерев'яну скалку вологою махровою тканиною, доки вона повністю не очиститься і не залишиться слідів. Якщо вона дуже брудна, вам, можливо, доведеться промити тканину один або два рази та знову провести по качалці.

Ретельно висушіть: скористайтеся сухим кухонним рушником, щоб видалити зайву вологу зі качалки, а потім поставте її сушитися.

Змащуйте качалку олією: Якщо ви думаєте, що почистити дерев'яну скалку достаньо для її хорошого вигляду, то ви помиляєтеся - її ще потрібно змастити. Регулярне змащування качалки олією значно подовжить її термін служби, зберігаючи деревину кондиційною та запобігаючи утворенню тріщин. Нанесіть кілька крапель мінеральної олії або олії для м’ясних блоків на безворсову чистячу тканину, а потім протріть нею всю поверхню шпильки. Дайте висохнути на прилавку протягом години або близько того, дозволяючи маслу повністю вбратися в шпильку, перш ніж повернутися на зберігання.

Ось і все - вам вдалося почистити дерев'яну скалку.