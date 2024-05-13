Соскобли любые прилипшие кусочки теста: чтобы не порезать скалку, держите ее вертикально, одним концом прислонив к столешнице. Другой рукой держите скребок под углом к ​​скалке и соскоблите сбоку. Вращайте скалку и продолжайте соскребать, всегда движениями вниз, пока не удалите все прилипшее тесто и муку.

Очистите скалку: теперь нужно почистить деревянную скалку влажной махровой тканью, пока она полностью не очистится и не останется следов. Если она очень грязная, вам, возможно, придется промыть ткань один или два раза и снова провести по скалке.

Тщательно высушите: воспользуйтесь сухим кухонным полотенцем, чтобы удалить излишнюю влагу из скалки, а затем поставьте ее сушиться.

Смазывайте скалку маслом: Если вы думаете, что почистить деревянную скалку достаточно для ее хорошего вида, то вы ошибаетесь – ее еще нужно смазать. Регулярная смазка скалки маслом значительно продлит ее срок службы, сохраняя древесину кондиционной и предотвращая образование трещин. Нанесите несколько капель минерального масла или масла для мясных блоков на безворсовую чистящую ткань, а затем протрите ею всю поверхность шпильки. Дайте высохнуть на прилавке в течение часа или около того, позволяя маслу полностью впитаться в шпильку, прежде чем вернуться на хранение.

Вот и все – вам удалось почистить деревянную скалку.