Несмотря на то, что самые лучшие деревянные скалки изготавливаются из необработанной, хорошо отшлифованной твердой древесины, все равно придет время, когда вам придется почистить деревянную скалку. Мы расскажем, как это сделать правильно.
Что тебе нужно
Деревянная скалка (любой стиль)
Настольный скребок
Влажное полотенце для мытья посуды
Сухое полотенце для мытья посуды
Минеральное масло
Махровое полотенце (дополнительно, каждые несколько уборок)
Инструкции
Соскобли любые прилипшие кусочки теста: чтобы не порезать скалку, держите ее вертикально, одним концом прислонив к столешнице. Другой рукой держите скребок под углом к скалке и соскоблите сбоку. Вращайте скалку и продолжайте соскребать, всегда движениями вниз, пока не удалите все прилипшее тесто и муку.
Очистите скалку: теперь нужно почистить деревянную скалку влажной махровой тканью, пока она полностью не очистится и не останется следов. Если она очень грязная, вам, возможно, придется промыть ткань один или два раза и снова провести по скалке.
Тщательно высушите: воспользуйтесь сухим кухонным полотенцем, чтобы удалить излишнюю влагу из скалки, а затем поставьте ее сушиться.
Смазывайте скалку маслом: Если вы думаете, что почистить деревянную скалку достаточно для ее хорошего вида, то вы ошибаетесь – ее еще нужно смазать. Регулярная смазка скалки маслом значительно продлит ее срок службы, сохраняя древесину кондиционной и предотвращая образование трещин. Нанесите несколько капель минерального масла или масла для мясных блоков на безворсовую чистящую ткань, а затем протрите ею всю поверхность шпильки. Дайте высохнуть на прилавке в течение часа или около того, позволяя маслу полностью впитаться в шпильку, прежде чем вернуться на хранение.
Вот и все – вам удалось почистить деревянную скалку.
Источник: thekitchn
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