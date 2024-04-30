Спорожніть раковину: як тільки ви закінчите мити посуд на ніч, спорожніть раковину.

Посипте харчовою содою все навколо: оскільки харчова сода лише злегка абразивна, вона допоможе розщепити частинки їжі, не завдаючи шкоди поверхні раковини і допопоможе очистити кухонну раковину.

Додайте мило: одягніть гумові рукавички, струсніть трохи мила на губку.

Додайте гарячу воду: додавайте потроху гарячої води, щоб очистити кухонну раковину ретельніше. Якщо вода з-під крана не настільки гаряча, закип’ятіть її в чайнику.

Очистіть раковину ззовні всередину: протріть раковину ззовні всередину, зверху вниз (таким чином брудна вода буде капати на ті ділянки, які ви ще не очистили, а не на вже чисте місце). Проведіть принаймні 20 секунд у кожній зоні та довше, якщо є видимі ознаки прилипання їжі до раковини. Після завершення роботи з раковиною почистіть внутрішню частину каналізації. Ось і все - вам вдалося очистити кухонну раковину.

Джерело: thekitchn

Читайте також:

Як почистити злив раковини у кухні та ванній: 6 різних способів

Як очистити забитий злив: 5 легких способів, які заощадять вам час та гроші

Як легко позбутися засмічення в раковині: є кілька ефективних способів