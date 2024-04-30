Кухонна раковина є чудовим місцем для розмноження мікробів, оскільки ви наповнюєте її теплою водою і дозволяєте частинкам їжі висіти там цілий день, тож іноді вам таки потрібно очистити кухонну раковину. Ми розповімо вам, як правильно це зробити.
Як очистити кухонну раковину
Що тобі потрібно
Інгредієнти
- Харчова сода
- вода
- Посуд або кастильське мило
Обладнання
- Рукавички гумові
- Губка або серветка з мікрофібри
Інструкції
Спорожніть раковину: як тільки ви закінчите мити посуд на ніч, спорожніть раковину.
Посипте харчовою содою все навколо: оскільки харчова сода лише злегка абразивна, вона допоможе розщепити частинки їжі, не завдаючи шкоди поверхні раковини і допопоможе очистити кухонну раковину.
Додайте мило: одягніть гумові рукавички, струсніть трохи мила на губку.
Додайте гарячу воду: додавайте потроху гарячої води, щоб очистити кухонну раковину ретельніше. Якщо вода з-під крана не настільки гаряча, закип’ятіть її в чайнику.
Очистіть раковину ззовні всередину: протріть раковину ззовні всередину, зверху вниз (таким чином брудна вода буде капати на ті ділянки, які ви ще не очистили, а не на вже чисте місце). Проведіть принаймні 20 секунд у кожній зоні та довше, якщо є видимі ознаки прилипання їжі до раковини. Після завершення роботи з раковиною почистіть внутрішню частину каналізації. Ось і все - вам вдалося очистити кухонну раковину.
Джерело: thekitchn
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