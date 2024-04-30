Опустите раковину : как только вы закончите мыть посуду на ночь, опорожните раковину.

Посыпьте пищевой содой все вокруг : поскольку пищевая сода лишь слегка абразивна, она поможет расщепить частицы пищи, не причиняя вреда поверхности раковины и поможет очистить кухонную раковину.

Добавьте мыло : наденьте резиновые перчатки, встряхните немного мыла на губку.

Добавьте горячую воду : добавляйте понемногу горячую воду, чтобы очистить кухонную раковину более тщательно. Если вода из-под крана не столь горяча, вскипятите ее в чайнике.

Очистите раковину снаружи внутрь : протрите раковину снаружи внутрь, сверху вниз (таким образом грязная вода будет капать на те участки, которые вы еще не очистили, а не на уже чистое место). Проведите по крайней мере 20 секунд в каждой зоне и дольше, если есть видимые признаки прилипания пищи к раковине. После работы с раковиной очистите внутреннюю часть канализации. Вот и все – вам удалось очистить кухонную раковину.

Источник: thekitchn

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