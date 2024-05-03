Якщо ви дуже довго думали про те, як очистити мікрохвильову піч, цей повністю натуральний лимонний трюк зробить вас дуже щасливими. Ми розповімо покроково, як це зробити.
Що тобі потрібно
- Маленька миска або мірна чашка, придатна для мікрохвильової печі
- 1 лимон
- Чистий, сухий кухонний рушник або ганчірка для чищення
Інструкції
Відміряйте воду: перед тим. як очистити мікрохвильову піч, відміряйте приблизно 1/2 склянки води в мірну чашку або миску.
Додайте лимон: розріжте лимон навпіл і вичавіть сік у воду.
Опустіть половинки лимона в миску.
Мікрохвильова піч на 3 хвилини: Поставте миску в мікрохвильову піч. Розігрійте мікрохвильовку на високій потужності протягом 3 хвилин, щоб рідина закипіла.
Дайте постояти 5 хвилин: не відкривайте дверцята мікрохвильової печі; пара, що потрапила всередину, допоможе розпушити залишки їжі. Дати постояти 5 хвилин.
Очистити мікрохвильову піч: відкрийте дверцята й обережно вийміть миску з лимонами. Якщо ваша мікрохвильова піч має обертовий тарілку, підніміть її та протріть. Протріть мікрохвильову піч всередині, починаючи зі стелі та боків.
Протріть вперті плями: якщо ви натрапили на вперті плями, які нелегко витерти, занурте кут рушника в воду з лимоном і протирайте, доки пляма не зникне і доки вам не вдасться очистити мікрохвильову піч повністю.
Пам’ятайте про двері: поки ви витираєте, не забудьте протерти двері.
Замініть поворотну тарілку: якщо ви її вийняли, поставте її назад, і все готово — з гарною чистою мікрохвильовою піччю!
Джерело: thekitchn
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