Відміряйте воду: перед тим. як очистити мікрохвильову піч, відміряйте приблизно 1/2 склянки води в мірну чашку або миску.

Додайте лимон: розріжте лимон навпіл і вичавіть сік у воду.

Опустіть половинки лимона в миску.

Мікрохвильова піч на 3 хвилини: Поставте миску в мікрохвильову піч. Розігрійте мікрохвильовку на високій потужності протягом 3 хвилин, щоб рідина закипіла.

Дайте постояти 5 хвилин: не відкривайте дверцята мікрохвильової печі; пара, що потрапила всередину, допоможе розпушити залишки їжі. Дати постояти 5 хвилин.

Очистити мікрохвильову піч: відкрийте дверцята й обережно вийміть миску з лимонами. Якщо ваша мікрохвильова піч має обертовий тарілку, підніміть її та протріть. Протріть мікрохвильову піч всередині, починаючи зі стелі та боків.

Протріть вперті плями: якщо ви натрапили на вперті плями, які нелегко витерти, занурте кут рушника в воду з лимоном і протирайте, доки пляма не зникне і доки вам не вдасться очистити мікрохвильову піч повністю.

Пам’ятайте про двері: поки ви витираєте, не забудьте протерти двері.

Замініть поворотну тарілку: якщо ви її вийняли, поставте її назад, і все готово — з гарною чистою мікрохвильовою піччю!