Если вы очень долго думали о том, как очистить микроволновку , этот полностью натуральный лимонный трюк сделает вас очень счастливыми. Мы расскажем пошагово, как это сделать.
Что тебе нужно
- Маленькая миска или мерная чашка, подходящая для микроволновки
- 1 лимон
- Чистое, сухое кухонное полотенце или тряпка для чистки
Инструкции
Отмерьте воду : перед тем. Как очистить микроволновку, отмерьте примерно 1/2 стакана воды в мерную чашку или миску.
Добавьте лимон : разрежьте лимон пополам и выдавите сок в воду.
Опустите половинки лимона в миску.
Микроволновая печь на 3 минуты : Поставьте миску в микроволновку. Разогрейте микроволновку на высокой мощности в течение 3 минут, чтобы жидкость закипела.
Дайте постоять 5 минут : не открывайте дверцу микроволновки; пар, попавший внутрь, поможет разрыхлить остатки пищи. Дать постоять 5 минут.
Очистить микроволновку : откройте дверцу и осторожно выньте миску с лимонами. Если ваша микроволновая печь имеет вращающуюся тарелку, поднимите ее и протрите. Протрите микроволновку внутри, начиная с потолка и боков.
Протрите упрямые пятна : если вы натолкнулись на упрямые пятна, которые нелегко вытереть, окуните угол полотенца в воду с лимоном и протирайте, пока пятно не исчезнет и пока вам не удастся очистить микроволновку полностью.
Помните о двери : пока вы вытираетесь, не забудьте протереть дверь.
Замените поворотную тарелку : если вы ее вынули, поставьте ее обратно, и все готово – с хорошей чистой микроволновой печью!
Источник: thekitchn
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