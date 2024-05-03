Отмерьте воду : перед тем. Как очистить микроволновку, отмерьте примерно 1/2 стакана воды в мерную чашку или миску.

Добавьте лимон : разрежьте лимон пополам и выдавите сок в воду.

Опустите половинки лимона в миску.

Микроволновая печь на 3 минуты : Поставьте миску в микроволновку. Разогрейте микроволновку на высокой мощности в течение 3 минут, чтобы жидкость закипела.

Дайте постоять 5 минут : не открывайте дверцу микроволновки; пар, попавший внутрь, поможет разрыхлить остатки пищи. Дать постоять 5 минут.

Очистить микроволновку : откройте дверцу и осторожно выньте миску с лимонами. Если ваша микроволновая печь имеет вращающуюся тарелку, поднимите ее и протрите. Протрите микроволновку внутри, начиная с потолка и боков.

Протрите упрямые пятна : если вы натолкнулись на упрямые пятна, которые нелегко вытереть, окуните угол полотенца в воду с лимоном и протирайте, пока пятно не исчезнет и пока вам не удастся очистить микроволновку полностью.

Помните о двери : пока вы вытираетесь, не забудьте протереть дверь.

Замените поворотную тарелку : если вы ее вынули, поставьте ее обратно, и все готово – с хорошей чистой микроволновой печью!