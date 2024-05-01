Після прийняття закону про мобілізацію, українське суспільство почало активно обговорювати інший законопроєкт під номером 10379, який передбачає значне збільшення штрафів за порушення законодавства про мобілізацію - від 153 тисяч до 204 тисяч гривень.
Наразі в соціальних мережах українці активно обговорюють можливість конфіскації житла в разі несплати такого штрафу. Адвокат Микола Максимов, який спеціалізується на питаннях мобілізації, прокоментував ситуацію.
"Майно можуть арештувати, навіть якщо сума штрафу є невеликою, - зауважує Максимов. – Навіть незначний штраф, навіть у розмірі 10 гривень або інший невеликий штраф, може бути достатнім, щоб накласти арешт на будь-яке майно".
Адвокат Микола Максимов додав, що якщо штраф перевищує 160 тисяч гривень, це може бути достатнім підставою для стягнення з єдиного майна громадянина, такого як житло чи транспортний засіб. У разі відсутності компромісу під час виконавчого провадження, таке майно може бути виставлено на публічні торги.
Максимов також пояснив, що у випадку блокування банківської картки боржника, блокування стосуватиметься лише зняття коштів, але не перешкоджатиме їх надходженню. За його словами, існує можливість оскарження штрафу.
"Наприклад, у патрульної поліції є досвід складання протоколів про адміністративні правопорушення. У працівників ТЦК такого досвіду немає. Я впевнений, що як тільки піде цей величезний вал штрафів, то буде величезна кількість помилок. Я впевнений, що певний шанс буде у кожного скасувати штраф", - каже адвокат.
Максимов додає, що на арештованих рахунках можуть списати як всю суму, так і її частину. У разі арешту банківської картки цивільної особи, може бути стягнуто весь доступний баланс для покриття боргу. Якщо ж людина систематично отримує заробітну плату, то виконавець має право списувати лише до 20% заробітку. Наприклад, якщо на картці є 120 тис. грн., а штраф становить 170 тис. грн., то спочатку будуть списані всі кошти, а в майбутньому до 20% щомісяця, якщо буде доведено, що це заробітна плата.
Джерело: ТСН.
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