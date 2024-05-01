У соціальних мережах українці активно обговорюють можливість конфіскації житла у разі несплати штрафу після ухвалення закону про мобілізацію.

Після прийняття закону про мобілізацію, українське суспільство почало активно обговорювати інший законопроєкт під номером 10379, який передбачає значне збільшення штрафів за порушення законодавства про мобілізацію - від 153 тисяч до 204 тисяч гривень.

Наразі в соціальних мережах українці активно обговорюють можливість конфіскації житла в разі несплати такого штрафу. Адвокат Микола Максимов, який спеціалізується на питаннях мобілізації, прокоментував ситуацію.

"Майно можуть арештувати, навіть якщо сума штрафу є невеликою, - зауважує Максимов. – Навіть незначний штраф, навіть у розмірі 10 гривень або інший невеликий штраф, може бути достатнім, щоб накласти арешт на будь-яке майно".

Адвокат Микола Максимов додав, що якщо штраф перевищує 160 тисяч гривень, це може бути достатнім підставою для стягнення з єдиного майна громадянина, такого як житло чи транспортний засіб. У разі відсутності компромісу під час виконавчого провадження, таке майно може бути виставлено на публічні торги.

Максимов також пояснив, що у випадку блокування банківської картки боржника, блокування стосуватиметься лише зняття коштів, але не перешкоджатиме їх надходженню. За його словами, існує можливість оскарження штрафу.

"Наприклад, у патрульної поліції є досвід складання протоколів про адміністративні правопорушення. У працівників ТЦК такого досвіду немає. Я впевнений, що як тільки піде цей величезний вал штрафів, то буде величезна кількість помилок. Я впевнений, що певний шанс буде у кожного скасувати штраф", - каже адвокат.

Максимов додає, що на арештованих рахунках можуть списати як всю суму, так і її частину. У разі арешту банківської картки цивільної особи, може бути стягнуто весь доступний баланс для покриття боргу. Якщо ж людина систематично отримує заробітну плату, то виконавець має право списувати лише до 20% заробітку. Наприклад, якщо на картці є 120 тис. грн., а штраф становить 170 тис. грн., то спочатку будуть списані всі кошти, а в майбутньому до 20% щомісяця, якщо буде доведено, що це заробітна плата.

Джерело: ТСН.

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