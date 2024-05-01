После принятия закона о мобилизации, украинское общество начало активно обсуждать другой законопроект под номером 10379, предусматривающий значительное увеличение штрафов за нарушение законодательства о мобилизации – от 153 тысяч до 204 тысяч гривен.

Пока в социальных сетях украинцы активно обсуждают возможность конфискации жилья в случае неуплаты такого штрафа. Адвокат Николай Максимов, специализирующийся на вопросах мобилизации, прокомментировал ситуацию.

"Имущество могут арестовать, даже если сумма штрафа невелика, - отмечает Максимов. - Даже незначительный штраф, даже в размере 10 гривен или другой небольшой штраф, может быть достаточным, чтобы наложить арест на любое имущество".

Адвокат Николай Максимов добавил, что если штраф превышает 160 тысяч гривен, это может стать достаточным основанием для взыскания с единого имущества гражданина, такого как жилье или транспортное средство. В случае отсутствия компромисса во время исполнительного производства такое имущество может быть выставлено на публичные торги.

Максимов также пояснил, что в случае блокировки банковской карты должника, блокировка будет касаться только снятия средств, но не будет препятствовать их поступлению. По его словам, есть возможность обжалования штрафа.

"Например, у патрульной полиции есть опыт составления протоколов об административных правонарушениях. У работников ТЦК такого опыта нет. Я уверен, что как только пойдет этот огромный вал штрафов, будет огромное количество ошибок. Я уверен, что определенный шанс будет у каждого отменить штраф" ", – говорит адвокат.

Максимов добавляет, что на арестованных счетах могут списать как всю сумму, так и ее часть. В случае ареста банковской карты гражданского лица может быть взыскан весь доступный баланс для покрытия долга. Если человек систематически получает заработную плату, то исполнитель имеет право списывать только до 20% заработка. К примеру, если на карте есть 120 тыс. грн., а штраф составляет 170 тыс. грн., то сначала будут списаны все средства, а в будущем до 20% ежемесячно, если будет доказано, что это заработная плата.

Источник: ТСН.

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