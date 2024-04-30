Monobank нарвався на критику через скарги своїх клієнтів, які стверджують, що після зняття коштів у банкоматі купюри залишаються всередині, а повернення грошей затягується до 60 днів. Monobank пояснив, що такий термін встановлено правилами платіжної системи, і навіть після подання заяви про оскарження, повернення коштів може затриматися.
У відповіді на скаргу клієнта на форумі "Мінфін" Monobank пояснив, що робити, якщо гроші залишились в банкоматі.
"Знімав я місяць тому гроші в банкоматі ПриватБанку карткою монобанку, гроші списало, а купюри не видало ... написав в підтримку Моно, сказали чекати 60 днів", – зазначено у повідомленні клієнта Monobank.
Клієнт Monobank обурений тим, що через помилку банку йому доводиться чекати 60 днів, хоча на самому банкоматі було написано, що термін очікування становить до 14 днів. У підтримці йому повідомили, що якщо до 1 квітня сума не повернеться, то банк надішле заявку на розгляд скарги, але після майже місяця очікування повідомлення так і не надійшло.
У своїй відповіді Monobank пояснив, що затримка у вирішенні цієї ситуації пов'язана з особливостями правил платіжної системи. Всі скарги на платежі, що пов'язані з ненаданням послуги або товару, розглядаються відповідно до установлених процедур, які передбачають подання запиту до платіжної системи щодо остаточного списання коштів. Цей процес займає до 11 днів після проведення операції, і тільки після цього банк може розпочати процедуру оскарження.
Оскільки був отриманий запит на остаточне списання коштів, Monobank розпочав процес оскарження операції і зараз очікує відповіді від платіжної системи. Зазначено, що максимальний строк відповіді встановлено на рівні 60 днів, але зазвичай відповідь надходить раніше.
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