Клієнт обурений через те, що йому доводиться чекати 60 днів через помилку банку, оскільки на самому банкоматі було написано, що термін очікування становить до 14 днів.

Monobank нарвався на критику через скарги своїх клієнтів, які стверджують, що після зняття коштів у банкоматі купюри залишаються всередині, а повернення грошей затягується до 60 днів. Monobank пояснив, що такий термін встановлено правилами платіжної системи, і навіть після подання заяви про оскарження, повернення коштів може затриматися.

У відповіді на скаргу клієнта на форумі "Мінфін" Monobank пояснив, що робити, якщо гроші залишились в банкоматі.

"Знімав я місяць тому гроші в банкоматі ПриватБанку карткою монобанку, гроші списало, а купюри не видало ... написав в підтримку Моно, сказали чекати 60 днів", – зазначено у повідомленні клієнта Monobank.

Клієнт Monobank обурений тим, що через помилку банку йому доводиться чекати 60 днів, хоча на самому банкоматі було написано, що термін очікування становить до 14 днів. У підтримці йому повідомили, що якщо до 1 квітня сума не повернеться, то банк надішле заявку на розгляд скарги, але після майже місяця очікування повідомлення так і не надійшло.

У своїй відповіді Monobank пояснив, що затримка у вирішенні цієї ситуації пов'язана з особливостями правил платіжної системи. Всі скарги на платежі, що пов'язані з ненаданням послуги або товару, розглядаються відповідно до установлених процедур, які передбачають подання запиту до платіжної системи щодо остаточного списання коштів. Цей процес займає до 11 днів після проведення операції, і тільки після цього банк може розпочати процедуру оскарження.

Оскільки був отриманий запит на остаточне списання коштів, Monobank розпочав процес оскарження операції і зараз очікує відповіді від платіжної системи. Зазначено, що максимальний строк відповіді встановлено на рівні 60 днів, але зазвичай відповідь надходить раніше.

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