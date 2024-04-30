Клиент возмущен тем, что ему приходится ждать 60 дней из-за ошибки банка, поскольку на самом банкомате было написано, что срок ожидания составляет до 14 дней.

Monobank нарвался на критику из-за жалоб своих клиентов, утверждающих, что после снятия средств в банкомате купюры остаются внутри, а возврат денег затягивается до 60 дней. Monobank объяснил, что такой срок установлен правилами платежной системы, а также после подачи заявления об обжаловании возврат средств может задержаться.

В ответе на жалобу клиента на форуме "Минфин" Monobank объяснил, что делать, если деньги остались в банкомате.

"Снимал я месяц назад деньги в банкомате ПриватБанка картой монобанка, деньги списало, а купюры не выдало... написал в поддержку Моно, сказали ждать 60 дней", - говорится в сообщении клиента Monobank.

Клиент Monobank возмущен тем, что по ошибке банка ему приходится ждать 60 дней, хотя на самом банкомате было написано, что срок ожидания составляет до 14 дней. В поддержке ему сообщили, что если до 1 апреля сумма не вернется, то банк направит заявку на рассмотрение жалобы, но после почти месяца ожидания сообщение так и не поступило.

В своем ответе Monobank объяснил, что задержка в разрешении этой ситуации связана с особенностями правил платежной системы. Все жалобы на платежи, связанные с непредоставлением услуги или товара, рассматриваются в соответствии с установленными процедурами, предусматривающими подачу запроса в платежную систему относительно окончательного списания средств. Этот процесс занимает до 11 дней после проведения операции, и только после этого банк может приступить к процедуре обжалования.

Поскольку был получен запрос на окончательное списание средств, Monobank приступил к процессу обжалования сделки и сейчас ожидает ответа от платежной системы. Отмечено, что максимальный срок ответа установлен на уровне 60 дней, но ответ обычно поступает ранее.

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