Почистити блендер за 30 секунд, не розбираючи його, цілком реально, але потрібно враховувати те, що ви зможете лише освіжити його, а не зробити глибоку чистку.
Цей метод очищення блендера надзвичайно простий. Вам просто потрібна гаряча вода, трохи мила та кілька секунд. Якщо у вашому блендері є накопичення або він виглядає трохи тьмяним, ви також можете додати краплю оцту або трохи лимона.
І останнє зауваження: цей швидкий і простий спосіб не замінить періодичне глибоке очищення. Ви можете швидко почистити блендер після базових завдань, але час від часу ви все одно маєте розбирати його та очищати леза та будь-який мотлох, який висить під гумовим кільцем.
Як почистити блендер за 30 секунд (не розбираючи його)
Що тобі потрібно
- Гаряча вода
- Засіб для миття посуду
Інструкції
Налийте воду в блендер: щоб почистити блендер, наповніть його глечик гарячою водою з чайника або крана приблизно наполовину.
Додайте мило для посуду: додайте лише краплю мила для посуду.
Увімкніть блендер: поставте глечик блендера назад на основу та притисніть кришку рушником. Увімкніть блендер і дайте йому попрацювати приблизно 10 секунд.
Вилийте гарячу воду та промийте: Ретельно промийте блендер ще гарячою водою. Та-да! Вам вдалося почистити блендер, і тепер у ньому немає смузі, супу чи дитячого пюре, яке потрібно витирати.
Джерело: thekitchn
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