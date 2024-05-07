Почистити блендер за 30 секунд, не розбираючи його, цілком реально, але потрібно враховувати те, що ви зможете лише освіжити його, а не зробити глибоку чистку.

Цей метод очищення блендера надзвичайно простий. Вам просто потрібна гаряча вода, трохи мила та кілька секунд. Якщо у вашому блендері є накопичення або він виглядає трохи тьмяним, ви також можете додати краплю оцту або трохи лимона.