Почистить блендер за 30 секунд, не разбирая его вполне реально, но нужно учитывать то, что вы сможете лишь освежить его, а не сделать глубокую чистку.

Этот метод очищения блендера чрезвычайно прост. Вам просто нужна горячая вода, немного милая и несколько секунд. Если в вашем блендере есть накопление или он выглядит немного тусклым, вы также можете добавить каплю уксуса или лимона.