Почистить блендер за 30 секунд, не разбирая его вполне реально, но нужно учитывать то, что вы сможете лишь освежить его, а не сделать глубокую чистку.
Этот метод очищения блендера чрезвычайно прост. Вам просто нужна горячая вода, немного милая и несколько секунд. Если в вашем блендере есть накопление или он выглядит немного тусклым, вы также можете добавить каплю уксуса или лимона.
И последнее замечание: этот быстрый и простой способ не заменит периодическую глубокую очистку. Вы можете быстро почистить блендер после базовых задач, но время от времени вы все равно должны разбирать его и очищать лезвия и любой хлам, который висит под резиновым кольцом.
Как почистить блендер за 30 секунд (не разбирая его)
Что тебе нужно
- Горячая вода
- Средство для мытья посуды
Инструкции
Налейте воду в блендер : чтобы почистить блендер, наполните его кувшин горячей водой из чайника или крана примерно наполовину.
Добавьте мыло для посуды : добавьте только каплю мыла для посуды.
Включите блендер : поставьте кувшин блендера обратно на основание и прижмите крышку полотенцем. Включите блендер и дайте ему работать примерно 10 секунд.
Вылейте горячую воду и промойте : Тщательно промойте блендер еще горячей водой. Та да! Вам удалось почистить блендер и теперь в нем нет смузи, супа или детского пюре, которое нужно вытирать.
Источник: thekitchn
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