Від’єднайте тостер від мережі: перед тим, як очистити тостер, переконайтеся, що тостер від’єднано від мережі та повністю охолоне. Оскільки чистка вашого тостера може бути непростою справою, попрацюйте над раковиною, відром для сміття або застеленим газетами столом.

Витягніть лоток для крихт: витягніть лоток для крихт і струсіть усі крихти, що залишилися. Більшість тостерів мають внизу знімний лоток, де знаходиться більшість крихт. Зняття цих лотків надзвичайно корисно для процесу очищення. Якщо у вашому тостері немає знімного лотка, ви все одно можете вибрати старомодний метод, перевернувши тостер догори дном і обережно струсивши його.

Помийте лоток для крихт: якщо лоток все ще вкритий кіркою, промийте його теплою водою з милом, доки він не стане чистим. Обов’язково добре висушіть його перед повторним складанням.

Змахніть крихти, що залишилися: Використовуйте невелику щіточку для тіста або намазки, щоб потрапити у важкодоступні куточки та ретельно очистити тостер. Це працює.

Протріть зовнішню поверхню: за потреби протріть зовнішню поверхню м’якою вологою тканиною з мильним розчином. Не забудьте про ручки.

Відполіруйте зовнішню поверхню: якщо ваш тостер із нержавіючої сталі, використовуйте чисту тканину та трохи оцту, щоб очистити тостер до блиску. (Я зробив це зверху та з боків свого тостера, і це мало велике значення.)

Замініть лоток для крихт: поставте ваші ретельно висушені лотки для крихт на місце, і все готово!