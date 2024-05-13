Отключите тостер от сети : перед очисткой тостера убедитесь, что тостер отключен от сети и полностью остынет. Поскольку чистка вашего тостера может быть непростым делом, поработайте над раковиной, мусорным ведром или застеленным газетами столом.

Выньте лоток для крошек : вытяните лоток для крошек и встряхните оставшиеся крошки. Большинство тостеров имеют внизу съемный лоток, где находится большинство крошек. Снятие этих лотков очень полезно для процесса очистки. Если в вашем тостере нет съемного лотка, вы все равно можете выбрать старомодный метод, перевернув тостер вверх дном и осторожно стряхнув его.

Помойте лоток для крошек : если лоток все еще покрыт коркой, промойте его теплой водой с мылом, пока он не станет чистым. Обязательно хорошо высушите его перед повторной сборкой.

Смахните оставшиеся крошки : Используйте небольшую щеточку для теста или намазки, чтобы попасть в труднодоступные уголки и тщательно очистить тостер. Это работает.

Протрите наружную поверхность : при необходимости протрите наружную поверхность мягкой влажной тканью с мыльным раствором. Не забудьте о ручках.

Отполируйте внешнюю поверхность : если ваш тостер из нержавеющей стали, используйте чистую ткань и немного уксуса, чтобы очистить тостер до блеска. (Я сделал это сверху и по бокам своего тостера, и это имело большое значение.)

Замените лоток для крошек : поставьте ваши тщательно высушенные лотки для крошек на место, и все готово!