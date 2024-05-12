Підметіть підлогу: перш ніж очистити підлогу з порцеляни та керамічної плитки, ретельно підмітіть її, щоб видалити сміття та пил. Обов’язково дійдіть до країв біля шаф і стін, оскільки саме там накопичується кухонне сміття.

Зробіть миючий розчин: змішайте оцет і воду (у співвідношенні 1:1) у пляшці з пульверизатором; за бажанням додайте ефірне масло. Закрийте його та ретельно струсіть, щоб перемішати миючий засіб. Якщо ваша підлога негерметична, пропустіть оцет і використовуйте замість нього 1 чайну ложку кастильського мила.

Спробуйте пробне місце: під час першого використання перевірте миючий засіб у непомітному місці, наприклад у кутку під шафою, щоб переконатися, що він не пошкодить підлогу і що вам вдасться очистити підлогу з порцеляни та керамічної плитки безпечно.

Почніть розбризкувати: Починаючи з шафи, найдальшої від дверей кімнати, з якої ви хочете вийти, розпиліть миючу суміш на невелику ділянку підлоги (приблизно квадратний ярд). Вам потрібно, щоб підлога була вологою, але не мокрою, щоб уникнути потрапляння забагато брудної води в розчин.

Скраб: протріть миючим засобом злегка зволоженою шваброю з мікрофібри, рухаючись ліворуч і праворуч, потім вгору і вниз, щоб найкраще очистити підлогу з порцеляни та керамічної плитки.

Продовжуйте: продовжуйте працювати невеликими ділянками, від найдальшої частини кімнати до зони, з якої ви вийдете. Якщо ваша прокладка з мікрофібри сильно забруднилася, замініть її на нову або прополощіть, вичавіть якомога більше вологи та за потреби знову нанесіть.

Знову наповніть пляшку з пульверизатором водою: після того, як ви закінчили мити всю підлогу, спорожніть пляшку з пульверизатором і знову наповніть її свіжою водою (без оцту).

Знову протріть підлогу: за допомогою свіжої вологої серветки з мікрофібри знову пройдіться по підлозі, як і раніше, цього разу чистою водою, щоб видалити залишки оцту або кастильського мила остаточно очистити підлогу.

Дайте плитці висохнути: коли ви закінчите, дайте підлозі (і особливо затирці) принаймні півгодини, щоб висохнути, перш ніж знову ходити по ній, щоб уникнути слідів нового бруду.