Подметите пол : прежде чем очистить пол из фарфора и керамической плитки, тщательно подметите его, чтобы удалить мусор и пыль. Обязательно дойдите до краев у шкафов и стен, поскольку именно там скапливается кухонный мусор.

Сделайте моющий раствор : смешайте уксус и воду (в соотношении 1:1) в бутылке с пульверизатором; по желанию добавьте эфирное масло. Закройте его и тщательно встряхните, чтобы перемешать моющее средство. Если ваш пол негерметичен, пропустите уксус и используйте вместо него 1 чайную ложку кастильского мыла.

Попробуйте пробное место : при первом использовании проверьте моющее средство в незаметном месте, например в углу под шкафом, чтобы убедиться, что оно не повредит пол и что вам удастся очистить пол из фарфора и керамической плитки безопасно.

Начните разбрызгивать : Начиная со шкафа, далекой от двери комнаты, из которой вы хотите выйти, распылите моющую смесь на небольшой участок пола (приблизительно квадратный ярд). Вам нужно, чтобы пол был влажным, но не мокрым, чтобы избежать попадания слишком грязной воды в раствор.

Скраб : протрите моющим средством слегка увлажненной шваброй из микрофибры, двигаясь влево и вправо, затем вверх и вниз, чтобы лучше очистить пол из фарфора и керамической плитки.

Продолжайте продолжать работу небольшими участками, от самой дальней части комнаты до зоны, из которой вы выйдете. Если ваша прокладка из микрофибры сильно загрязнилась, замените ее новой или прополощите, выжмите как можно больше влаги и при необходимости снова нанесите.

Снова наполните бутылку с пульверизатором водой : после того, как вы закончили мыть весь пол, опорожните бутылку с пульверизатором и снова наполните ее свежей водой (без уксуса).

Снова протрите пол : с помощью свежей влажной салфетки из микрофибры снова пройдитесь по полу, по-прежнему чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса или кастильского мыла окончательно очистить пол.

Дайте плитке высохнуть : когда вы закончите, дайте полу (и особенно затирке) по крайней мере полчаса, чтобы высохнуть, прежде чем снова ходить по ней, чтобы избежать следов новой грязи.