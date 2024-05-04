Якщо ви хочете дізнатися, наскільки зацікавлений у вас ваш коханий або партнер, вам потрібно лише заглянути в його гороскоп.

У нас різні особистості, і ми думаємо, відчуваємо, любимо і ненавидимо зовсім по-різному, при цьому кожен знак зодіаку має кілька явних характеристик, коли справа стосується відносин.

Отже, давайте заглибимося в те, як наші знаки зодіаку виявляють свою любов і прихильність.

Овен – захоплюється тобою

Овни закохуються тільки в людей, які мотивують їх ставати краще в особистому та професійному житті. Якщо ви закохані в Овна, то він зробить вам комплімент. Вони захочуть висловити, що вони в захваті від вас і знають, що ви збираєтесь змінити їхнє життя. І коли справа стосується такої гордої людини, як Овен, вам краще повірити, що вона вас зачепила.

Телець – люто відданий

Тільці мріяли знайти кохання з того часу, як дізналися значення цього слова. Таким чином вони зазвичай заспокоюються дуже рано в житті. Вони не дуже підходять для експериментів. Коли Телець закохується, він вірний до глибини душі. Вони уникають решти у своєму житті і проводять кожну хвилину свого дня зі своїми партнерами. Якщо Телець владний і ревнивий, коли справа стосується вас, він любить вас.

Близнюки – найдбайливіші

Не може бути нікого дбайливішого, ніж закохані Близнюки. Вони підтримають вас, коли вам доведеться плакати, вислухають ваші тиради, приготують вам улюблені страви і побажають вам доброго дня. Якщо близнюки вас люблять, вони вважатимуть своїм священним обов'язком захистити вас від усього поганого в цьому світі.

Рак – дуже лагідний

Рак надзвичайно чутливий та емоційний, тому він завжди на межі, коли справа стосується кохання. Якщо вони зрозуміють, що закохуються в вас, вони стануть незручними і ходитимуть навколо вас як навшпиньки. Наступним показником того, що вони закохалися у вас, буде прихильність, яку вони вам надають. Вони вболіватимуть за вас і підтримуватимуть вас незважаючи ні на що.

Лев – сміливий і відвертий про своє кохання.

Леви дуже виразні. Якщо вони закохані у вас, вони про це вам скажуть. Коли справа доходить до цього вогняного знаку, немає жодних претензій. Закоханий Лев ніколи не ухилиться від того, щоб зізнатися вам у коханні всім. Очікуйте, що знак зодіаку продемонструє своє кохання, публікуючи милі речі про вас у своїх соціальних мережах і представляючи вас як свого партнера своїм друзям та сім'ї.

Діва – гладке кохання

Діви підкорять вас своєю плавністю. Знак зодіаку збиває вас з ніг ще до того, як ви встигнете усвідомити, що вас доглядають. Вони з'являться у вас вдома о 2 годині ночі з морозивом. Вони зроблять вам мікстейпи, замовлять їжу до вас додому і забронюють вам столик у ресторані, в якому ви дуже хотіли поїсти. Діви мають тенденцію бути трохи екстравагантними, коли справа стосується кохання.

Терези – доглядають.

Терези не приховують свого серця. Вони емоційно вразливі та ненавидять це. Тому вони щосили намагаються зберегти свої почуття якомога довше. То як же дізнатися, що Терези нападають на вас? Звичайно ж, вони включають лічильник чарівності. Терези будуть безсоромно і безперервно фліртувати з вами, поки ви не зрозумієте натяк і не зробите перший крок.

Скорпіон - Широкі жести.

Скорпіонові потрібен час, щоб відкрити вас, тому що вони дуже обережні люди. Їм нелегко довіряти, і вони можуть дуже загадково розповідати про свої справжні почуття. Але коли Скорпіон закоханий, він захоче зробити вам незвичайні речі. Вони влаштують найромантичніші вечері, купуватимуть вам квіти щодня і подарує те вбрання, яке ви так довго чекали. Знак зодіаку також з тих, хто ухиляється від маленького (чи великого) КПК.

Стрілець - Авантюрист

Стрільці не дуже вірять у зобов'язання. Отже, якщо ви вмовили їх розсудливим, це само по собі є доказом. Цей незалежний знак зодіаку часто відчуває клаустрофобію і знаходиться у пастці стосунків, тому не засмучуйтеся, якщо їм потрібно трохи простору. Якщо Стрілець справді любить вас, саме він виявить ініціативу. Вони запрошуватимуть вас на побачення і весь час триматимуть вас за руку. І якщо вони попросять вас зробити щось божевільне та авантюрне, тоді ви точно знатимете, що вони у вас є.

Козеріг – Хоче проводити час із вами

Закоханий Козеріг захоче провести кожну хвилину неспання в компанії свого коханого. Вони не можуть насититися своїми партнерами. І ніколи не зможе знайти в них ваду. Кепи люблять годинами розмовляти зі своїми партнерами. Навіть якщо вони провели зі своїм коханим 6–7 годин, Козеріг сумуватиме за ними, як тільки вони підуть. Якщо вони дійсно люблять вас, ви обов'язково займете перше місце у їхньому списку пріоритетів.

Водолій – вважає вас рівним

Водолій гордий і гордовитий. Вони вірять, що є найінтелектуальнішими та найвищими істотами. Але якщо Водолій закохається у вас, він вважатиме вас своїм партнером у всіх сенсах цього слова. Вони прийдуть до вас по пораду і щиро застосують його в житті. Знак зодіаку прислухатиметься до вашої думки у всіх питаннях і захоче включити вас у свій маленький гурток. Тоді ви зрозумієте, що ви їх вразили.

Риби - Все про тебе

Риби – безнадійний романтик. Якщо вони закохані у вас, то вони не зможуть приховати це від вас. Знак зодіаку мріятиме про вічність з вами і передаватиме свою любов до вас різними жестами. Але зрозуміло, що їх улюблений жест — дотик. Риби обійматимуть вас, притискатимуть до себе і постійно підштовхуватимуть вас до того, щоб тримати їх за руку. Вони також захочуть укладати вас спати щоночі.

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