Мильний камінь, який часто використовується на лабораторних столах (згадайте хімію в середній школі!), не сприйнятливий до таких кислот, як лимонний сік і червоне вино. Він також термостійкий: ви можете поставити каструлі прямо на стільницю. Вам не потрібно закривати його, його можна очистити лише водою з милом. Примітка. Найбільшим недоліком є ​​те, що мильний камінь м’який, тому він чутливий до подряпин і порізів. Найкращий спосіб впоратися з ними? Відшліфуйте їх наждачним папером.

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