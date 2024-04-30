Щоб очистити будь-яку кухонну стільницю вам знадобляться деякі знання про цей процес, адже кожен матеріал потребує унікального підоходу до догляду за ним.
Мармур
Насправді вам знадобиться лише пляшка з пульверизатором, тепла вода, неабразивне мило для посуду та кілька рушників, щоб очистити кухонну стільницю з мармуру. Просто уникайте кислих натуральних миючих засобів, таких як оцет і лимонний сік, оскільки вони можуть травити поверхню. Для більш глибоких плям (червоного вина!) вам потрібно буде зробити пасту з води та харчової соди та залишити її на ділянці принаймні 24 години.
Граніт
Вам справді не потрібні якісь спеціальні засоби для чищення, щоб очистити кухонну стільницю з граніту. Просто візьміть ніжне мило для посуду, серветки з мікрофібри та, можливо, трохи ізопропілового спирту.
Ламінат
Технологія у світі стільниць з ламінату пройшла довгий шлях. Деякі варіанти серйозно схожі на граніт або дерево в наші дні. Звичайно, деякі варіанти, які зазвичай зустрічаються на старих орендованих кухнях, менш елегантні. Який би стиль у вас не був, за ним буде легко доглядати, оскільки ламінат надзвичайно міцний. Негайно витирайте розлиті речовини (щоб уникнути плям) і щодня протирайте прилавок неабразивним миючим засобом. Якщо ваш ламінат текстурований, спробуйте використовувати щітку для чищення, щоб потрапити в закутки та тріщини під час більш глибокого чищення.
Нержавіюча сталь
Стільниці з нержавіючої сталі додають будь-якій кухні приголомшливий промисловий вигляд і, безумовно, стають все більш популярними на кухнях житлових будинків. Ви вже знаєте, що на нержавіючій сталі швидко залишаються відбитки пальців (ваш холодильник тому доказ!), але за цим матеріалом досить легко доглядати на прилавку. Вам не потрібні спеціальні засоби, щобочистити кухонну стільницю з нержавійки — лише кілька скоб для комори, пара ганчірок для чищення та щітка з м’якою щетиною.
Плитка
Найскладнішим у плитці є затирка. Хоча плитка може відколюватися та тріскатися, зазвичай її досить легко витерти (звичайно, агресивне чищення може зіпсувати глянсове покриття). Затирка, з іншого боку, може збирати частинки їжі та бути схильною до утворення плям. Чистячий порошок і відбілювач — найкращий спосіб зберегти затирку блискучою та білою.
Кварц
Цей оброблений камінь готовий замінити граніт, і це з поважної причини: оскільки він непористий, вам не доведеться турбуватися про типові проблеми зі стільницею, такі як плями, тріщини, відколи або навіть цвіль і бактерії. Щобочистити кухонну стільницю з кварцу, ви можете просто вимити її водою з милом або м’яким миючим засобом. І немає потреби запечатувати або закривати її протягом усього терміну служби.
Мильний камінь
Мильний камінь, який часто використовується на лабораторних столах (згадайте хімію в середній школі!), не сприйнятливий до таких кислот, як лимонний сік і червоне вино. Він також термостійкий: ви можете поставити каструлі прямо на стільницю. Вам не потрібно закривати його, його можна очистити лише водою з милом. Примітка. Найбільшим недоліком є те, що мильний камінь м’який, тому він чутливий до подряпин і порізів. Найкращий спосіб впоратися з ними? Відшліфуйте їх наждачним папером.
Бетонні
Якщо все зроблено правильно, бетон ніколи не здається занадто холодним або промисловим. Однак його потрібно запечатати, щоб належним чином боротися з плямами, пошкодженням від води та тепла та розмноженням бактерій. Щоб очистити кухонну стільницю з бетону використовуйте некислотний миючий засіб і не використовуйте агресивні мочалки, які можуть стерти герметик. Замість цього вибирайте серветку з мікрофібри.
Джерело: thekitchn
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