Чтобы очистить любую кухонную столешницу , вам понадобятся некоторые знания об этом процессе, ведь каждый материал нуждается в уникальном подходе к уходу за ним.
Мрамор
На самом деле вам понадобится только бутылка с пульверизатором, теплая вода, неабразивное мыло для посуды и несколько полотенец для очистки кухонной столешницы из мрамора. Просто избегайте натуральных кислых моющих средств, таких как уксус и лимонный сок, поскольку они могут травить поверхность. Для более глубоких пятен (красного вина!) вам нужно будет сделать пасту из воды и пищевой соды и оставить ее на участке не менее 24 часов.
Гранит
Вам действительно не нужны какие-либо специальные чистящие средства, чтобы очистить кухонную столешницу из гранита. Просто возьмите нежное мыло для посуды, салфетки из микрофибры и, возможно, немного изопропилового спирта.
Ламинат
Технология в мире столешниц из ламината прошла долгий путь. Некоторые варианты серьезно похожи на гранит или дерево в наши дни. Конечно, некоторые варианты, обычно встречающиеся на старых арендованных кухнях, менее элегантны. Какой бы стиль у вас ни был, за ним будет легко ухаживать, поскольку ламинат чрезвычайно прочен. Немедленно вытирайте разлитые вещества (во избежание пятен) и ежедневно протирайте прилавок неабразивным моющим средством. Если ваш ламинат текстурирован, попробуйте использовать щетку для чистки, чтобы попасть в закоулки и трещины во время более глубокой чистки.
Нержавеющая сталь
Столешницы из нержавеющей стали придают любой кухне потрясающий промышленный вид и, безусловно, становятся все популярнее на кухнях жилых домов. Вы уже знаете, что на нержавеющей стали быстро остаются отпечатки пальцев (ваш холодильник тому доказательство!), но за этим материалом достаточно легко ухаживать за прилавком. Вам не нужны специальные средства, чтобы очистить кухонную столешницу из нержавейки – всего несколько скоб для амбара, пара чистых тряпок и щетка с мягкой щетиной.
Плитка
Самым сложным в плитке есть затирка. Хотя плитка может откалываться и трескаться, обычно ее достаточно легко вытереть (обычно агрессивная чистка может испортить глянцевое покрытие). Затирка, с другой стороны, может собирать частицы пищи и склонна к образованию пятен. Чистящий порошок и отбеливатель – лучший способ сохранить затирку блестящей и белой.
Кварц
Этот обработанный камень готов заменить гранит, и это по уважительной причине: поскольку он непорист, вам не придется беспокоиться о типичных проблемах со столешницей, таких как пятна, трещины, сколы или даже плесень и бактерии. Чтобы очистить кухонную столешницу из кварца, вы можете просто вымыть ее водой с мылом или мягким моющим средством. И нет необходимости запечатывать или закрывать ее в течение всего срока службы.
Мыльный камень
Мыльный камень, часто используемый на лабораторных столах (вспомните химию в средней школе!), не восприимчив к таким кислотам, как лимонный сок и красное вино. Он также термоустойчив: вы можете поставить кастрюли прямо на столешницу. Вам не нужно закрывать его, его можно очистить только водой с мылом. Примечание. Наибольшим недостатком является то, что мыльный камень мягкий, поэтому он чувствителен к царапинам и порезам. Лучший способ справиться с ними? Отшлифуйте их наждачной бумагой.
Бетонные
Если все сделано правильно, бетон никогда не кажется слишком холодным или промысловым. Однако его нужно запечатать, чтобы бороться с пятнами, повреждением от воды и тепла и размножением бактерий. Чтобы очистить кухонную столешницу из бетона, используйте некислотное моющее средство и не используйте агрессивные мочалки, которые могут стереть герметик. Вместо этого выбирайте салфетку из микрофибры.
Источник: thekitchn
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