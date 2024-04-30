Технология в мире столешниц из ламината прошла долгий путь. Некоторые варианты серьезно похожи на гранит или дерево в наши дни. Конечно, некоторые варианты, обычно встречающиеся на старых арендованных кухнях, менее элегантны. Какой бы стиль у вас ни был, за ним будет легко ухаживать, поскольку ламинат чрезвычайно прочен. Немедленно вытирайте разлитые вещества (во избежание пятен) и ежедневно протирайте прилавок неабразивным моющим средством. Если ваш ламинат текстурирован, попробуйте использовать щетку для чистки, чтобы попасть в закоулки и трещины во время более глубокой чистки.

Нержавеющая сталь