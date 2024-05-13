Почніть з порожньої раковини: це здається очевидним, але якщо ви збираєтеся очистити та продезінфікувати раковину, у ній не повинно бути нічого. Ні посуду, ні їжі, нічого.

Очистіть раковину за допомогою миючого засобу для посуду та теплої води: використання миючого засобу для посуду та теплої води є вашою першою лінією захисту, щоб виконати більшу частину роботи. Ви можете використовувати губку або мікрофібру, але не використовуйте металеву серветку для чищення, оскільки вона може подряпати нержавіючу сталь!

Наповніть раковину водою та додайте відбілювач: закрийте злив, наповніть раковину водою та додайте приблизно одну кришку відбілювача на галон води. Залиште на 5 хвилин.

Протріть кран: тим часом занурте губку в розчин відбілювача та протріть нею кран, щоб очистити та продезінфікувати раковину у всіх місцях.

Злийте воду з раковини та протріть її: злийте воду з раковини, швидко витріть її вологою губкою та дайте їй висохнути на повітрі.

Відполіруйте раковину оцтом: коли ваша раковина повністю висохне, використовуйте розбавлений розчин оцту (половина оцту та половина води) і чисту суху тканину з мікрофібри або кухонний рушник, щоб відполірувати раковину.

Коли вам вдалося очистити та продезінфікувати раковину, насолоджуйтеся цієї маленькою перемогою.