Начните с пустой раковины : это кажется очевидным, но если вы собираетесь очистить и продезинфицировать раковину, в ней не должно быть ничего. Ни посуды, ни еды, ничего.

Очистите раковину с помощью моющего средства для посуды и теплой воды : использование моющего средства для посуды и теплой воды является первой линией защиты, чтобы выполнить большую часть работы. Вы можете использовать губку или микрофибру, но не используйте металлическую чистящую салфетку, поскольку она может поцарапать нержавеющую сталь!

Наполните раковину водой и добавьте отбеливатель : закройте слив, наполните раковину водой и добавьте примерно одну крышку отбеливателя на галлон воды. Оставьте на 5 минут.

Протрите кран : тем временем погрузите губку в раствор отбеливателя и протрите кран, чтобы очистить и продезинфицировать раковину во всех местах.

Слейте воду из раковины и протрите ее : слейте воду из раковины, быстро протрите ее влажной губкой и дайте ей высохнуть на воздухе.

Отполируйте раковину уксусом : когда ваша раковина полностью высохнет, используйте разбавленный уксусный раствор (половина уксуса и половина воды) и чистую сухую ткань из микрофибры или кухонное полотенце, чтобы отполировать раковину.

Когда вам удалось очистить и продезинфицировать раковину, наслаждайтесь этой маленькой победой.