Коли у вас виникає думка очистити скляну плиту, це означає, що вона вже достатньо забруднилася, щоб заважати вам. Ми розповімо, як правильно привести плиту до ладу.
Як очистити скляну плиту
Що вам знадобиться
- Серветки з мікрофібри
- Кухонні рушники
- білий оцет
Інструкції
Щоб очистити скляну плиту, протріть плиту сухою тканиною з мікрофібри: Переконавшись, що плита повністю охолола, протріть її сухою тканиною з мікрофібри, щоб видалити всі крихти.
Посипте плиту харчовою содою: посипте харчовою содою поверхню плити. Будьте щедрими, але не викидайте туди всю коробку.
Збризніть плиту оцтом: якщо ви регулярно чистите оцтом, у вас, напевно, є готовий білий оцет у пляшці з розпилювачем! Якщо ви це зробите, обприскуйте повністю. Якщо ні, просто покладіть великий палець на верхню частину пляшки й обережно струсіть трохи на плиту. У будь-якому випадку суміш повинна почати пінитися, щоб вам вдалося очистити скляну плиту повнсітю.
Накрийте плиту вологим мильним рушником: накрийте плиту вологим мильним рушником і залиште її на 15 хвилин. Ви можете встановити таймер, якщо хочете!
Протріть плиту кухонним рушником: використовуйте кухонний рушник, щоб витерти все і максимальноочистити скляну плиту.
Збризніть плиту оцтом і протріть тканиною з мікрофібри: для остаточного чищення збризніть плиту ще оцтом і скористайтеся тканиною з мікрофібри, щоб витерти її та відшліфувати до блискучого блиску.
Джерело: thekitchn
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