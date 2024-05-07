Щоб очистити скляну плиту, протріть плиту сухою тканиною з мікрофібри: Переконавшись, що плита повністю охолола, протріть її сухою тканиною з мікрофібри, щоб видалити всі крихти.

Посипте плиту харчовою содою: посипте харчовою содою поверхню плити. Будьте щедрими, але не викидайте туди всю коробку.

Збризніть плиту оцтом: якщо ви регулярно чистите оцтом, у вас, напевно, є готовий білий оцет у пляшці з розпилювачем! Якщо ви це зробите, обприскуйте повністю. Якщо ні, просто покладіть великий палець на верхню частину пляшки й обережно струсіть трохи на плиту. У будь-якому випадку суміш повинна почати пінитися, щоб вам вдалося очистити скляну плиту повнсітю.

Накрийте плиту вологим мильним рушником: накрийте плиту вологим мильним рушником і залиште її на 15 хвилин. Ви можете встановити таймер, якщо хочете!

Протріть плиту кухонним рушником: використовуйте кухонний рушник, щоб витерти все і максимальноочистити скляну плиту.

Збризніть плиту оцтом і протріть тканиною з мікрофібри: для остаточного чищення збризніть плиту ще оцтом і скористайтеся тканиною з мікрофібри, щоб витерти її та відшліфувати до блискучого блиску.