Когда у вас возникает мысль очистить стеклянную плиту , это означает, что она уже достаточно испачкалась, чтобы мешать вам. Мы расскажем, как правильно привести плиту в порядок.
Как очистить стеклянную плиту
Что вам понадобится
- Салфетки из микрофибры
- Кухонные полотенца
- белый уксус
Инструкции
Чтобы очистить стеклянную плиту, протрите плиту сухой тканью из микрофибры : Убедившись, что плита полностью остыла, протрите ее сухой тканью из микрофибры, чтобы удалить все крошки.
Посыпьте плиту пищевой содой : посыпьте пищевой содой поверхность плиты. Будьте щедры, но не выбрасывайте туда всю коробку.
Сбрызните плиту уксусом : если вы регулярно чистите уксусом, у вас наверняка есть готовый белый уксус в бутылке с распылителем! Если вы это сделаете, опрыскивайте полностью. Если нет, просто положите большой палец на верхнюю часть бутылки и осторожно встряхните немного на плиту. В любом случае смесь должна начать пениться, чтобы вам удалось очистить стеклянную плиту полностью.
Накройте плиту влажным мыльным полотенцем : накройте плиту влажным мыльным полотенцем и оставьте ее на 15 минут. Вы можете установить таймер, если вы хотите!
Протрите плиту кухонным полотенцем : используйте кухонное полотенце, чтобы вытереть все и максимально очистить стеклянную плиту.
Сбрызните плиту уксусом и протрите тканью из микрофибры : для окончательной чистки сбрызните плиту еще уксусом и используйте ткань из микрофибры, чтобы вытереть ее и отшлифовать до блестящего блеска.
Источник: thekitchn
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