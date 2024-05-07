Чтобы очистить стеклянную плиту, протрите плиту сухой тканью из микрофибры : Убедившись, что плита полностью остыла, протрите ее сухой тканью из микрофибры, чтобы удалить все крошки.

Посыпьте плиту пищевой содой : посыпьте пищевой содой поверхность плиты. Будьте щедры, но не выбрасывайте туда всю коробку.

Сбрызните плиту уксусом : если вы регулярно чистите уксусом, у вас наверняка есть готовый белый уксус в бутылке с распылителем! Если вы это сделаете, опрыскивайте полностью. Если нет, просто положите большой палец на верхнюю часть бутылки и осторожно встряхните немного на плиту. В любом случае смесь должна начать пениться, чтобы вам удалось очистить стеклянную плиту полностью.

Накройте плиту влажным мыльным полотенцем : накройте плиту влажным мыльным полотенцем и оставьте ее на 15 минут. Вы можете установить таймер, если вы хотите!

Протрите плиту кухонным полотенцем : используйте кухонное полотенце, чтобы вытереть все и максимально очистить стеклянную плиту.

Сбрызните плиту уксусом и протрите тканью из микрофибры : для окончательной чистки сбрызните плиту еще уксусом и используйте ткань из микрофибры, чтобы вытереть ее и отшлифовать до блестящего блеска.