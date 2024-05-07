Існує кілька простих кроків, які допоможуть вам очистити посудомийну машину, якщо ви вирішили зробити велике прибирання на своїй кухні.

З часом у посудомийках можуть накопичуватися залишки їжі, мила та незрозумілий бруд, тож очистити посудомийну машину хоча б раз на місяць це ваше важливе завдання.

Як очистити посудомийну машину

Спорожніть посудомийну машину: зачекайте, поки ви не запустите цикл, а потім повністю спорожніть посудомийну машину. Витягніть решітки (іноді виходить тільки нижня, і це нормально!)

Видаліть будь-який шматок, який здається знімним: Принаймні, ви повинні мати можливість відкрутити нижній обертовий важіль/диск і витягнути решітку та фільтр, щоб мати можливість ретельно очистити посудомийну машину.

Перевірте отвори в обертовому кронштейні/диску: Використовуйте гострогубці, зубочистку або будь-який інший невеликий загострений інструмент, щоб видалити будь-яке сміття, яке накопичилося в отворах обертового важеля. Деякі нові посудомийні машини мають більше, ніж один обертовий важіль, тому обов’язково перевіряйте кожен важіль і всі отвори.

Помийте всі деталі: витягніть усе, що вам вдалося вийняти з посудомийної машини, і ретельно вимийте її губкою з милом і теплою водою.

Очистіть фільтр: за допомогою м’якої зубної щітки промийте сітку фільтра пастою з харчовою содою або теплою водою з милом.

Протріть нижню частину дверцят: у деяких моделях посудомийних машин нижня частина дверцят посудомийної машини накопичує сміття, оскільки туди не потрапляє вода. Витріть це.

Протріть ущільнювач дверцят: змочіть куточок вологої тканини в оцті, а потім протріть нею ущільнювач дверцят. За потреби потріпайте крихітні вузькі ділянки зубною щіткою, також змоченою в оцті.

Тепер потрібно очистити посудомийну машину всередині: використовуйте вологу губку, щоб протерти дно, боки та дверцята посудомийної машини.

Очистіть решітку для посуду: перевірте решітку для посуду на предмет прилиплих шматочків їжі та вимийте все за допомогою мильної зубної щітки, щітки для посуду або губки. Перевірте верхню та нижню полиці, щоб побачити, чи потрібно їх десь очистити.

Запустіть порожній цикл з оцтом: поверніть усі частини. Потім, щоб видалити відкладення жорсткої води та вловити все, що ви могли пропустити під час попереднього чищення, додайте дві чашки оцту на дно посудомийної машини та запустіть посудомийну машину на низький або енергозберігаючий цикл. Зупиніть посудомийну машину на середині циклу та дайте оцту постояти на дні приблизно 20 хвилин. Потім завершіть цикл.

Очистіть і відполіруйте зовнішню поверхню: якщо у вас посудомийна машина з нержавіючої сталі, нанесіть спрей для нержавіючої сталі на зовнішню поверхню посудомийної машини та протріть м’якою тканиною або тканиною з мікрофібри, щоб остаточно очистити посудомийну машину до блиску. При необхідності промити. Щоб покриття було без смуг, розпиліть миючий засіб безпосередньо на один рушник. Висушіть другим чистим рушником у напрямку зерна.

Джерело: thekitchn

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