Существует несколько простых шагов, которые помогут вам очистить посудомоечную машину, если вы решили сделать большую уборку на своей кухне.

Со временем в посудомойках могут накапливаться остатки пищи, мыла и непонятная грязь, поэтому очистить посудомоечную машину хотя бы раз в месяц это ваша важная задача.

Как очистить посудомоечную машину

Опустите посудомоечную машину : подождите, пока вы не запустите цикл, а затем полностью опорожните посудомоечную машину. Выньте решетки (иногда получается только нижняя, и это нормально!)

Удалите любой съемный кусок : По крайней мере, вы должны иметь возможность открутить нижний вращающийся рычаг/диск и вытащить решетку и фильтр, чтобы иметь возможность тщательно очистить посудомоечную машину.

Проверьте отверстия во вращающемся кронштейне/диске : Используйте острогубцы, зубочистку или любой другой небольшой заостренный инструмент, чтобы удалить любой мусор, накопившийся в отверстиях вращающегося рычага. Некоторые новые посудомоечные машины имеют больше одного вращающегося рычага, поэтому обязательно проверяйте каждый рычаг и все отверстия.

Вымойте все детали : выньте все, что вам удалось вынуть из посудомоечной машины, и тщательно вымойте ее губкой с мылом и теплой водой.

Очистите фильтр : с помощью мягкой зубной щетки промойте сетку фильтра пастой с пищевой содой или теплой водой с мылом.

Протрите нижнюю часть дверцы : в некоторых моделях посудомоечных машин нижняя часть дверцы посудомоечной машины накапливает мусор, так как туда не попадает вода. Вытрите это.

Протрите уплотнитель дверцы : смочите уголок влажной ткани в уксусе, а затем протрите ею уплотнитель дверцы. При необходимости потрепайте крохотные узкие участки зубной щеткой, также смоченной в уксусе.

Теперь нужно очистить посудомоечную машину внутри : используйте влажную губку, чтобы протереть дно, бока и дверцу посудомоечной машины.

Очистите решетку для посуды : проверьте решетку на предмет прилипших кусочков пищи и вымойте все с помощью мыльной зубной щетки, щетки для посуды или губки. Проверьте верхнюю и нижнюю полки, чтобы увидеть, нужно ли их где-то очистить.

Запустите пустой цикл с уксусом : поверните все части. Затем, чтобы удалить отложения жесткой воды и уловить все, что вы могли пропустить во время предварительной чистки, добавьте две чашки уксуса на дно посудомоечной машины и запустите посудомоечную машину на низкий или энергосберегающий цикл. Остановите посудомоечную машину на середине цикла и дайте уксус на дне примерно 20 минут. Затем завершите цикл.

Очистите и отполируйте внешнюю поверхность : если у вас посудомоечная машина из нержавеющей стали, нанесите спрей для нержавеющей стали на наружную поверхность посудомоечной машины и протрите мягкой тканью или тканью из микрофибры, чтобы окончательно очистить посудомоечную машину до блеска. При необходимости промыть. Чтобы покрытие было без полос, распылите моющее средство непосредственно на одно полотенце. Высушите вторым чистым полотенцем в направлении зерна.

Источник: thekitchn

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