Імбирні пряники готувати дуже просто, є різні варіації цих ласощів - з медом, патокою, з додаванням пряних спецій, але ми розглянемо класичний рецепт.

Імбирні пряники на Великдень 2024 року, українцям розповіли рецепт приготування традиційної святкової випічки.

Рецепт імбирних пряників на Великдень : борошно – 250-300 гр вершкове масло – 100 гр. цукор – 100 гр. яйця – 1 шт. мед – 2 ст. лож. сода – 0,5 ч. лож. імбир – 2 ч. лож. кориця – 1 ч. ложка.

Для приготування імбирних пряників на Великдень потрібно: просіяти в миску 250 г борошна, соду, імбир, корицю.

Все потрібно перемішати, потім збити м'яке вершкове масло з цукром до пишної маси.

Додати яйце та ще раз збити до однорідної маси, додати теплий мед та перемішати. Додати у два етапи борошно та спеції. Спочатку додаємо половину борошна і вимішуємо тісто.

Далі додамо другу половину борошна і вже вимішуватимемо тісто лопаткою.

Потім потрібно присипати робочу поверхню борошном, викласти тісто і вимісити руками.

Якщо тісто для імбирних пряників занадто м'яке і липне до рук, можете додати ще борошна - може знадобитися від 250 до 300 гр борошна.

Формуємо тісто майбутніх пряників в кулю і відправляємо його в холодильник на кілька годин.

Папір для випічки пряників присипаємо борошном, викладаємо тісто і розкочуємо завтовшки приблизно 3-4 міліметри.

Фігурки імбирних пряників вирізаємо на невеликій відстані один від одного. При випіканні вони трохи збільшаться. Зайве тісто збираємо в кулю та відправляємо в холодильник.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 5-7 хвилин. Пряники переносимо на рівну поверхню, щоб воно повністю охололо.

Останні новини України:

Смачніше, ніж із глазур'ю: суддя "Майстер Шеф" Ярославський дав оригінальний рецепт паски.

Як приготувати ідеальні млинці: простий робочий рецепт від судді "Майстер Шеф" Ярославського.

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Володимир Ярославський дав простий рецепт омлету французькою.