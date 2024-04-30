Є один знайомий для вас домашній продукт, як може допомгти вам позбутися неприємного запаху у сміттєвому відрі.

Щоб позбутися неприємного запаху у сміттєвому відрі вам не потрібно вигадувати чудернацьких способів, адже все значно простіше і вам може допомогти простий домашній продукт.

Навіть якщо ви старанно виносите сміття, у цьому баку все може бути досить неприємний запах. (Крім того, більшість сміттєвих баків і вкладишів є пластиковими, і цей матеріал достатньо пористий, щоб утримувати запахи.) Ви обов’язково повинні час від часу чистити його, але є дещо, що ви можете зробити, щоб позбутися неприємного запаху між глибокими прибираннями. Рішення: посипте содою!

Харчова сода – це рішення, оскільки вона одночасно поглинає і нейтралізує запахи. Коли навколо харчової соди присутні запахи, вони перетворюються на сіль, яка не здатна випаровуватися в повітрі, де вона контактувала б із нашим носом, унаслідок чого будь-які запахи неможливо помітити. Перетворивши запахи на сіль, харчова сода також поглинає ці молекули.

Отже, що це означає для вашого сміттєвого відра? Якщо воно смердить, рясно посипте харчовою содою банку або вкладиш і залиште її там, доки вам не вдасться позбутися неприємного запаху. Це також працює у вашому смітнику. Якщо у вас є смердюче сміття, яке ви ще не готові винести (його не багато, надворі сильний град, ви в невідповідній піжамі), посипте його харчовою содою. Вона повинна утримувати запахи, поки ви не будете готові викинути сміття. Ви навіть можете нанести кілька шарів харчової соди, додаючи смердюче сміття, якщо хочете. Це просто продовжить працювати. Простенько!

Кожні кілька місяців (оскільки сміттєві баки через деякий час стають трохи брудними) рекомендуємо промивати контейнер сумішшю 1 склянки харчової соди на 1 галон води, щоб очистити його та позбутися неприємного запаху. Інша річ, яку ви можете спробувати: змочіть ватну кульку в ефірній олії та киньте її під вкладиш або між банку/вкладиш і пакет. Це також допоможе позбутися неприємного запаху, хоч і не поглине його повністю!

Джерело: thekitchn

Читайте також:

Як позбутися запахів приготування їжі: миттєвий спосіб

Як позбутися неприємного запаху у вашому холодильнику та морозильній камері: простий лайфхак

Як вивести з приміщення запах горілого: допоможе один цікавий лайфхак