Есть один знакомый вам домашний продукт, как может помочь вам избавиться от противного запаха в мусорном ведре.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в мусорном ведре вам не нужно придумывать причудливых способов, ведь все гораздо проще и вам может помочь простой домашний продукт.

Даже если вы усердно выносите мусор, в этом баке все может быть довольно неприятный запах. (Кроме того, большинство мусорных баков и вкладышей являются пластиковыми, и этот материал достаточно порист, чтобы удерживать запахи.) Вы обязательно должны время от времени чистить его, но есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы избавиться от неприятного запаха между глубокими уборками . Решение: посыпьте содой!

Пищевая сода – это решение, поскольку она одновременно поглощает и нейтрализует запахи. Когда вокруг пищевой соды присутствуют запахи, они превращаются в соль, которая не способна улетучиваться в воздухе, где она контактировала бы с нашим носом, в результате чего любые запахи невозможно заметить. Превратив запахи в соль, пищевая сода также поглощает эти молекулы.

Итак, что это значит для вашего мусорного ведра? Если оно воняет, обильно посыпьте пищевой содой банку или вкладыш и оставьте ее там, пока вам не удастся избавиться от неприятного запаха. Это также работает в вашей мусорнике. Если у вас есть зловонный мусор, который вы еще не готовы вынести (его не много, на улице сильный град, вы в неподходящей пижаме), посыпьте его пищевой содой. Она должна содержать запахи, пока вы не будете готовы выбросить мусор. Вы даже можете нанести несколько слоев пищевой соды, добавляя зловонный мусор, если хотите. Это просто продолжит работу. Простенько!

Каждые несколько месяцев (поскольку мусорные баки спустя некоторое время становятся немного грязными) рекомендуем промывать контейнер смесью 1 стакана пищевой соды на 1 галлон воды, чтобы очистить его и избавиться от неприятного запаха. Другое дело, которое вы можете попробовать: смочите ватный шарик в эфирном масле и бросьте его под вкладыш или между банком/вкладышем и пакетом. Это также поможет избавиться от неприятного запаха, хоть и не поглотит его полностью!

Источник: thekitchn

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