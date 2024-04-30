Якщо ви тут, тому що шукаєте спосіб позбутися від тарганів без отрутохімікатів, ми можемо допомогти. Але спочатку ми швидко розглянемо, як можна запобігти їх появі цих неприємних та непроханих гостей.
Як запобігти появі тарганів
Щоб запобігти появі тарганів, тримайте свою кухню в чистоті — не залишайте крихти або їжу просто неба. Особливо таргани люблять борошно, тому дістаньте його з мішка і закрийте в пластиковий контейнер. Вони також люблять хлібні крихти та інші продукти на основі пшениці, тому зберігайте їх у пластику — ви можете, наприклад, помістити картонні коробки в пакети на блискавці.
Як позбутися від тарганів за допомогою діатомової землі
Якщо у вас вже є ці неприємні гості, ви можете зробити кілька речей, щоб позбутися від тарганів. Поспостерігайте за тарганами та спробуйте з’ясувати, звідки вони беруться, і заклейте отвори прозорим конопатом, коли їх знайдете. Таргани плоскі і можуть проникати через дуже маленькі отвори, тому слідкуйте за ними.
Крім борошна, таргани також люблять какао-порошок, тому змішайте рівні частини какао-порошку або борошна з діатомітовою землею (можна знайти в господарських магазинах і в Інтернеті) і посипте цим біля входів або в місцях, де ви бачили їх, щоб позбутися від тарганів. Зверніть увагу, що какао-порошок може залишати плями на світлих килимах.
Діатомова земля нетоксична для домашніх тварин і людей, але вона вбиває комах, руйнуючи їхні екзоскелети і вона допоможе позбутися від тарганів. Шкідник забирає «приманку» назад у своє гніздо і годує нею інших шкідників, які також загинуть. Ви можете використовувати порошок бури (можна знайти в рядах господарського мила в більшості супермаркетів) замість діатомової землі, якщо хочете.
Джерело: thekitchn
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