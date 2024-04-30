Крім борошна, таргани також люблять какао-порошок, тому змішайте рівні частини какао-порошку або борошна з діатомітовою землею (можна знайти в господарських магазинах і в Інтернеті) і посипте цим біля входів або в місцях, де ви бачили їх, щоб позбутися від тарганів. Зверніть увагу, що какао-порошок може залишати плями на світлих килимах.

Діатомова земля нетоксична для домашніх тварин і людей, але вона вбиває комах, руйнуючи їхні екзоскелети і вона допоможе позбутися від тарганів. Шкідник забирає «приманку» назад у своє гніздо і годує нею інших шкідників, які також загинуть. Ви можете використовувати порошок бури (можна знайти в рядах господарського мила в більшості супермаркетів) замість діатомової землі, якщо хочете.