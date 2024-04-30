Кроме муки, тараканы также любят какао-порошок, поэтому смешайте равные части какао-порошка или муки с диатомитовой землей (можно найти в хозяйственных магазинах и в Интернете) и посыпьте этим у входов или в местах, где вы видели их, чтобы избавиться от тараканов . Обратите внимание, что какао-порошок может оставлять пятна на светлых коврах.

Диатомовая земля нетоксична для домашних животных и людей, но она убивает насекомых, разрушая их экзоскелеты и поможет избавиться от тараканов. Вредитель забирает «приманку» обратно в гнездо и кормит ею других вредителей, которые также погибнут. Вы можете использовать порошок буры (можно найти в рядах хозяйственного мыла в большинстве супермаркетов) вместо диатомовой земли, если хотите.