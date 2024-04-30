Если вы здесь, потому что ищете способ избавиться от тараканов без ядохимикатов, мы можем помочь. Но сначала мы быстро рассмотрим, как можно предотвратить их появление этих неприятных и незваных гостей.
Как предотвратить появление тараканов
Чтобы предотвратить появление тараканов, держите свою кухню в чистоте — не оставляйте крошки или еду под открытым небом. Особенно тараканы любят муку, поэтому достаньте ее из мешка и закройте в пластиковый контейнер. Они также любят хлебные крошки и другие продукты на основе пшеницы, поэтому храните их в пластике – вы можете, например, поместить картонные коробки в пакеты на молнии.
Как избавиться от тараканов с помощью диатомовой земли
Если у вас уже есть эти неприятные гости, вы можете сделать несколько вещей, чтобы избавиться от тараканов. Понаблюдайте за тараканами и попытайтесь выяснить, откуда они берутся, и заклейте отверстия прозрачным конопатом, когда их найдете. Тараканы плоские и могут проникать через очень маленькие отверстия, поэтому следите за ними.
Кроме муки, тараканы также любят какао-порошок, поэтому смешайте равные части какао-порошка или муки с диатомитовой землей (можно найти в хозяйственных магазинах и в Интернете) и посыпьте этим у входов или в местах, где вы видели их, чтобы избавиться от тараканов . Обратите внимание, что какао-порошок может оставлять пятна на светлых коврах.
Диатомовая земля нетоксична для домашних животных и людей, но она убивает насекомых, разрушая их экзоскелеты и поможет избавиться от тараканов. Вредитель забирает «приманку» обратно в гнездо и кормит ею других вредителей, которые также погибнут. Вы можете использовать порошок буры (можно найти в рядах хозяйственного мыла в большинстве супермаркетов) вместо диатомовой земли, если хотите.
Источник: thekitchn
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