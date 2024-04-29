Шеф-кухар дав рецепт небезпечно смачного салату за 15 хвилин: захочеться ще

Приготувавши салат за цим рецептом, можна буквально за 15 хвилин отримати на столі дуже смачну і гарну страву, але слід бути обережними – його захочеться ще і ще.