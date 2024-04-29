Ви можете очистити свою мікрохвильову піч, поки насолоджуєтеся ранковим частуванням, адже вам просто знадобиться трохи оцту та води і приблизно 10 хвилин для швидкого очищення.

Що вам знадобиться

  • Маленька миска або мірна чашка, придатна для мікрохвильової печі
  • Оцет
  • Губка
  • Чистий, сухий кухонний рушник або ганчірка для чищення

Як очистити мікрохвильову піч

  • Відміряйте воду та оцет: відміряйте приблизно 2 склянки води та 2 столові ложки оцту в мірну чашку або миску, придатну для мікрохвильової печі.
  • Мікрохвильова піч на 5 хвилин: Поставте миску в мікрохвильову піч. Розігрійте мікрохвильовку на високій потужності протягом 5 хвилин, щоб рідина закипіла.
  • Дайте постояти 2-3 хвилини: Не відкривайте дверцята мікрохвильової печі одразу; пара, що потрапила всередину, допоможе розпушити залишки їжі. Дайте постояти 2-3 хвилини - так вам вдасться найкраще очистити мікрохвильову піч.

мікрохвильова піч

  • Обережно вийміть чашу та поворотний столик: відкрийте дверцята й обережно вийміть мірну чашку або чашу. Якщо ваша мікрохвильова піч має обертову тарілку, також обережно вийміть її, щоб очистити мікрохвильову піч ретельніше.
  • Витріть мікрохвильову піч губкою: протріть мікрохвильову піч всередині, починаючи зі стелі та боків — і не забудьте дверцята!
  • Протріть поворотну платформу: якщо ви її вийняли, протріть її губкою та вставте назад.
  • Використовуйте чистий кухонний рушник, щоб остаточно очистити мікрохвильову піч, протерши її. Перейдіть кухонним рушником по всій мікрохвильовій печі — стелі, боках, дверцятах, поворотному столику — і все готово!

мікрохвильова піч

Джерело: thekitchn

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