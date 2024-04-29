Шеф-повар дал рецепт опасно вкусного салата за 15 минут: захочется еще

Приготовив салат по этому рецепту, можно буквально за 15 минут получить на столе вкуснейшее и красивое блюдо, но следует быть осторожными – его захочется еще и еще.