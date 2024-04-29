Вы можете очистить свою микроволновку, пока наслаждаетесь утренним угощением, ведь вам просто понадобится немного уксуса и воды и примерно 10 минут для быстрой очистки.
Что вам понадобится
- Маленькая миска или мерная чашка, подходящая для микроволновки
- Уксус
- Губка
- Чистое, сухое кухонное полотенце или тряпка для чистки
Как очистить микроволновку
- Отмерьте воду и уксус : отмерьте примерно 2 стакана воды и 2 столовые ложки уксуса в мерную чашку или миску, подходящую для микроволновки.
- Микроволновая печь на 5 минут : Поставьте миску в микроволновку. Разогрейте микроволновку на высокой мощности в течение 5 минут, чтобы жидкость закипела.
- Дайте постоять 2-3 минуты : Не открывайте дверцу микроволновки сразу; пар, попавший внутрь, поможет разрыхлить остатки пищи. Дайте постоять 2-3 минуты – так вам удастся лучше очистить микроволновку.
- Осторожно извлеките чашу и поворотный столик : откройте дверцу и осторожно извлеките мерную чашку или чашу. Если ваша микроволновая печь имеет вращающуюся тарелку, осторожно извлеките ее, чтобы очистить микроволновую печь более тщательно.
- Вытрите микроволновку губкой : протрите микроволновку внутри, начиная с потолка и боков — и не забудьте дверцу!
- Протрите поворотную платформу : если вы ее вынули, протрите ее губкой и вставьте обратно.
- Используйте чистое кухонное полотенце, чтобы окончательно очистить микроволновку, протерев ее . Перейдите кухонным полотенцем по всей микроволновке – потолку, бокам, дверце, поворотному столику – и все готово!
Источник: thekitchn
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