З часом бризки жиру накопичуються та залишають залишки на всіх кухонних поверхнях, але розслабтеся - видалити жир на кухонних стінах та шафах насправді не складно. Ми розповімо вам, як це зробити.
Як видалити жир на кухонних стінах та шафах
Промокніть: Щоб видалити жир, негайно промокніть будь-які його бризки або плями з кухонних поверхонь паперовим рушником.
Потім розм’якшіть залишки бризок: промокніть чисту посудну ганчірку теплою водою та обережно витріть бризки жиру, щоб розм’якшити.
Приготуйте розчин для чищення: змішайте одну-дві краплі засобу для миття посуду з теплою водою у відрі. Змочіть губку в розчині.
Використовуйте губку: відіжміть губку, натисніть і утримуйте її, щоб змастити бризки жиру, а потім обережно протріть поверхню круговими рухами.
Викличте підкріплення: щоб видалити жир, який уже глибоко в'ївся в поверхню, змішайте в мисці 1 склянку теплої води та 1 склянку харчової соди та перемішайте в пасту. Нанесіть пасту на жирні плями і дайте висохнути. Видаліть пасту чистою м’якою ганчіркою. Якщо бризки жиру та плями все ще видно, змішайте рівну кількість оцту та теплої води в пляшці з розпилювачем. Спрей на жир; дайте постояти 5 хвилин.
Промийте поверхню: пропустіть кухонну ганчірку під теплою водою та обережно промийте поверхню. Потім висушіть поверхню чистим рушником.
Коли вам вдалося видалити жир, то насолоджуйтеся результатом.
Джерело: thekitchn
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