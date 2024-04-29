Існують практичні поради, які допоможуть видалити жир на кухонних стінах та шафах, якщо вам уже набридло постійно перебувати у брудній кухні.

З часом бризки жиру накопичуються та залишають залишки на всіх кухонних поверхнях, але розслабтеся - видалити жир на кухонних стінах та шафах насправді не складно. Ми розповімо вам, як це зробити.

Як видалити жир на кухонних стінах та шафах

Промокніть: Щоб видалити жир, негайно промокніть будь-які його бризки або плями з кухонних поверхонь паперовим рушником.

Потім розм’якшіть залишки бризок: промокніть чисту посудну ганчірку теплою водою та обережно витріть бризки жиру, щоб розм’якшити.

Приготуйте розчин для чищення: змішайте одну-дві краплі засобу для миття посуду з теплою водою у відрі. Змочіть губку в розчині.

Використовуйте губку: відіжміть губку, натисніть і утримуйте її, щоб змастити бризки жиру, а потім обережно протріть поверхню круговими рухами.

Викличте підкріплення: щоб видалити жир, який уже глибоко в'ївся в поверхню, змішайте в мисці 1 склянку теплої води та 1 склянку харчової соди та перемішайте в пасту. Нанесіть пасту на жирні плями і дайте висохнути. Видаліть пасту чистою м’якою ганчіркою. Якщо бризки жиру та плями все ще видно, змішайте рівну кількість оцту та теплої води в пляшці з розпилювачем. Спрей на жир; дайте постояти 5 хвилин.

Промийте поверхню: пропустіть кухонну ганчірку під теплою водою та обережно промийте поверхню. Потім висушіть поверхню чистим рушником.

Коли вам вдалося видалити жир, то насолоджуйтеся результатом.

Джерело: thekitchn

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