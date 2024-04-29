Есть практические советы, которые помогут удалить жир на кухонных стенах и шкафах, если вам уже надоело постоянно находиться в грязной кухне.

Со временем брызги жира накапливаются и оставляют остатки на всех кухонных поверхностях, но расслабьтесь – удалить жир на кухонных стенах и шкафах действительно не сложно. Мы расскажем вам, как это сделать.

Промочите: Чтобы удалить жир, немедленно промочите любые его брызги или пятна с кухонных поверхностей бумажным полотенцем.

Затем размягчите остатки брызг: промокните чистую посудную тряпку теплой водой и осторожно протрите брызги жира, чтобы размягчить.

Приготовьте чистящий раствор: смешайте одну-две капли средства для мытья посуды с теплой водой в ведре. Смочите губку в растворе.

Используйте губку: отожмите губку, нажмите и удерживайте ее, чтобы смазать брызги жира, а затем осторожно протрите поверхность круговыми движениями.

Вызовите подкрепление: чтобы удалить уже глубоко въевшийся в поверхность жир, смешайте в миске 1 стакан теплой воды и 1 стакан пищевой соды и перемешайте в пасту. Нанесите пасту на жирные пятна и дайте высохнуть. Удалите пасту чистой мягкой тряпкой. Если брызги жира и пятна все еще видны, смешайте равное количество уксуса и теплой воды в бутылке с распылителем. Спрей на жир; дайте постоять 5 минут.

Промойте поверхность: пропустите кухонную тряпку под теплой водой и осторожно промойте поверхность. Затем высушите поверхность чистым полотенцем.

Когда вам удалось удалить жир, наслаждайтесь результатом.

Источник: thekitchn

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