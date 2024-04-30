Дотримуючись порад і підказок у цьому посібнику, ви зможете оптимізувати продуктивність пристрою і насолоджуватися більш комфортною роботою.

З часом будь-який смартфон стає перевантаженим програмами, файлами та фоновими процесами, що призводить до уповільнення його роботи. Це особливо помітно на пристроях бюджетного сегмента чи застарілих моделях. У таких випадках смартфон може почати гальмувати та стати практично непридатним для використання.

Однак такі проблеми з продуктивністю можна виправити шляхом проведення низки оптимізацій, очищення від "сміття", видалення програм, що не використовуються, та оновлення операційної системи. Це особливо важливо, якщо проблеми пов'язані лише з програмним забезпеченням, а не з апаратними вадами.

Якщо у вас є старий, але улюблений смартфон, який почав гальмувати, але ви хочете продовжити його термін служби, ми підготували п'ять простих, але корисних порад, які допоможуть повернути йому колишню "молодість".

Регулярне оновлення додатків дозволяє розробникам оптимізувати їхню продуктивність для різних пристроїв, включаючи старі моделі.

На старих та повільних смартфонах функція автоматичного оновлення програм може уповільнювати пристрій через значну витрату обчислювальних ресурсів. Краще оновлювати програми вручну.

Згодом кешовані зображення та програми, що не використовуються, займають багато місця, що може призвести до зниження продуктивності. Очищення кешу браузера допоможе звільнити місце на пристрої.

Програми, які ви не використовували протягом тривалого часу, займають місце та можуть уповільнити роботу смартфона. Видаліть такі програми.

Розробники створюють "легкові" версії популярних програм для старих пристроїв або пристроїв з невеликим обсягом пам'яті. Встановлення таких версій допоможе покращити продуктивність смартфона.

Читайте також:

Як прибрати нав’язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: ефективні способи.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.

Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.