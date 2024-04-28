Відповідно до астрології, на нашу особистість сильно впливають знаки зодіаку – когось ми знаходимо привабливим, а іноді людина є вашою повною протилежністю.

Протилежні знаки зодіаку ґрунтуються на полярностях, також відомі як сестринські знаки, вони розташовані на 180 градусах один від одного на зодіакальному колесі.

Протилежні знаки зодіаку чудово врівноважують один одного, що пояснює, чому ви можете відчувати до них такий сильний потяг.

Ось протилежні знаки зодіаку, які притягують один одного як магніт:

Овен і Терези, ви двоє можете здатися надто протилежними один одному. Ви обидва занадто захоплені різними речами, щоб вважатися ідеальною парою, проте так воно і є.

Ваші відмінності – ось що робить вас такою чудовою парою.

Телець і Скорпіон , ви обидва неймовірно пристрасні та чуттєві особистості, що робить ваше партнерство чимось на кшталт казки, коли справа стосується стосунків у спальні.

Обидва ваші знаки зодіаку дуже успішні, але кожен з вас бажає досягти успіху так само легко, як і інший, по-своєму.

Близнюки і Стрілець , ви обидва різні особи, залежно від вашого настрою. Отже, хоча ніхто з вас не завжди відчуває те саме одночасно, ви розумієте один одного.

Рак і Козеріг дуже тягнуться один до одного завдяки загальному ґрунту, який вони поділяють. Будучи одночасно дуже успішними та цілеспрямованими знаками, які вважають зміни у житті розумними та важливими. Їм двом є що пов'язати.

Сім'я і любов також важливі для них, і вони, як правило, схожі на життя.

Рак, швидше за все, буде екстравертом із більш зайнятим соціальним життям, у той час як Козеріг, як правило, замкненіший і домосід, але ці протилежності, як і раніше, відіграють важливу роль.

Лев та Водолій. Лев любить командувати. Водолій не з тих людей, які готові ділитися коханням з ким завгодно, тоді як Лев має тенденцію бути дуже теплим і пристрасним.

Це означає, що йому також потрібне почуття порядку, щоб він міг контролювати.

Для Водолія все навпаки. Їм немає необхідності контролювати ситуацію, якщо вони вірять у божевілля життя.

Діва та Риби. Діва може бути занадто стриманою в житті, в той час як Риби можуть бути швидше ходячим торнадо, ніж людиною, але в цих відносинах все ще є взаємне захоплення.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вміють товаришувати: астрологи склали топ-4.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.