Якщо смартфон не може вловити мережу оператора мобільного зв'язку, можливо, причина криється в ненадійній роботі мережі у певному режимі, в основному оператори надають підтримку мережі 3G, проте не у всіх місцях сигнал цієї мережі залишається стабільним.

У випадку, якщо телефон не ловить мережу, першим кроком слід спробувати перезавантажити пристрій, якщо метод увімкнення-вимкнення бездротових з'єднань не допоміг. Це може допомогти усунути дрібні збої програмного забезпечення Android або встановлених програм.

Однак перед тим, як шукати інші можливі причини, важливо переконатися, що швидке розрядження батареї не пов'язане зі старінням акумулятора.

Часто причинами відсутності мережі на смартфоні можуть бути такі:

Чохол, що заважає уловлюванню сигналу. Спробуйте зняти чохол і перевірте, чи причина проблеми не в ньому. Збої смартфона програмного забезпечення. Перезавантажте пристрій і перевірте, чи це вирішило проблему. Проблеми із SIM-карткою. Перевірте SIM-картку, переустановивши її на інший пристрій, щоб унеможливити дефект. Технічні проблеми із апаратом. Якщо попередні кроки не допомогли, можливо, проблема пов'язана з антеною або приймачем-передавачем, що вимагає звернення до сервісного центру.

Якщо зник сигнал Wi-Fi на вашому смартфоні, причинами можуть бути:

Проблеми із програмним забезпеченням пристрою. Спробуйте перезавантажити роутер та смартфон, а також перевірте налаштування Wi-Fi. Проблеми із технічною частиною пристрою. Якщо інші пристрої успішно підключаються до Wi-Fi, можливо, проблема в апараті.

Для вирішення проблеми самостійно можна спробувати таке:

Зняти чохол, який може заважати вловлюванню сигналу.

Спробувати увімкнути та вимкнути Wi-Fi на пристрої.

Спробувати увімкнути режим польоту і потім знову вимкнути його.

Перезавантажити пристрій.

Скинути установки до заводських або перепрошити смартфон.

Перевірити налаштування маршрутизатора та, за потреби, перепрошувати його.

Однак, якщо ви не впевнені у своїх навичках, краще звернутися до сервісного центру для вирішення проблеми з апаратною частиною пристрою.

Читайте також:

Як прибрати нав’язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: ефективні способи.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.

Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.