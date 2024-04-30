Два трансформуючі затемнення, відомі тим, що приносять удачу та достаток, проведуть час у цих знаках Зодіаку у 2024 році.

В астрології затемнення символізують завершення одного життєвого циклу перед початком іншого.

Затемнення проходять через різні знаки, надаючи «змінююче життя» впливом геть ті знаки, якими вони проходять.

Два знаки зодіаку, які переживають неймовірно перетворюючий кармічний рік у 2024:

Овен. Бути у відносинах чи ні? Це питання, яке ви можете поставити собі. Теми останнього транзиту Північного вузла Терезів, що повторюються, можуть спливти ще раз, даючи вам нову можливість закрити розділи або ще раз переписати свою історію.

Це вирішальний момент, коли ви також можете відчувати себе невпевнено, сумніватися у своїх діях і ставити питання, чи коштував ваш вибір того. Головне зараз — довіритися своєму шляху, своєму процесу та загальному зростанню, якого ви досягли за останні кілька років.

Терези. Ваші мрії тепер можуть здатися вам кинутими викликом і перешкодами, коли ви розмірковуєте про транзит Сатурна в Козерозі, який зруйнував ваш фундамент і змусив вас почуватися обтяженим безліччю обов'язків.

Південний Вузол у вашому знаку може запропонувати вам момент для роботи з тінню та зцілення, коли ви увійдете в нову та сильнішу версію себе, коли Вузол знову переміститься до наступних знаків.

Ви повинні були взяти на себе керування, бути лідером і бути маяком світла для інших. Вам знову доведеться взяти на себе цю роль, навіть якщо це може здатися жахливим.

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