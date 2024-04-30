Два трансформирующих затмения, известны тем, что приносят удачу и изобилие, проведут время в этих знаках Зодиака в 2024 году.

В астрологии затмения символизируют завершение одного жизненного цикла перед началом другого.

Затмения проходят через разные знаки, оказывая «изменяющее жизнь» влияние на те знаки, через которые они проходят.

Два знака зодиака, которые переживают невероятно преобразующий кармический год в 2024 год:

Овен. Быть в отношениях или нет? Это общий вопрос, который вы можете задать себе. Повторяющиеся темы последнего транзита Северного узла Весов могут всплыть еще раз, давая вам новую возможность закрыть главы или еще раз переписать свою историю.

Это решающий момент, когда вы также можете чувствовать себя неуверенно, сомневаться в своих действиях и задаваться вопросом, стоил ли ваш выбор того. Главное сейчас — довериться своему пути, своему процессу и общему росту, которого вы достигли за последние несколько лет.

Весы. Ваши мечты теперь могут показаться вам брошенными вызовом и препятствиями, когда вы размышляете о транзите Сатурна в Козероге, который разрушил ваш фундамент и заставил вас чувствовать себя обремененным множеством обязанностей.

Южный Узел в вашем знаке может предложить вам момент для работы с тенью и исцеления, когда вы войдете в новую и более сильную версию себя, когда Узел снова переместится к следующим знакам.

Вы должны были взять на себя управление, быть лидером и быть маяком света для других. Вам снова придется взять на себя эту роль, даже если это может показаться устрашающим.

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