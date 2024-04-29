Планета Юпітер, відома тим, що приносить удачу та достаток, проводить час у цих двох знаках протягом 2024 року.

Термін «смарагдовий рік» в астрології відноситься до часу, який Юпітер, планета удачі та достатку, проводить у знаку зодіаку.

Ті, хто переживає смарагдовий рік, можуть випробувати достаток у більшості аспектів свого життя.

Два знаки зодіаку переживають вдалий «смарагдовий рік» у 2024 році:

Телець . Хоча ви можете зіткнутися з тими ж уроками минулого року, ви готові до наступного етапу. Юпітер, планета достатку, знань та розширення, продовжить перебувати у вашому знаку до 25 травня 2024 року.

У своїй кар'єрі ви зможете досягти більшої ясності у напрямку, в якому хочете рухатися. Ви, нарешті, можете розпочати проекти, які перебували на стадії планування, оскільки Юпітер допомагає вам досліджувати, як ефективно збирати деталі.

Близнюки . 25 травня 2024 року Юпітер увійде у ваш знак, розширюючи спілкування та знання на колективному рівні, але це також розширить та допоможе вам розвиватися.

Коли Юпітер кілька разів цього року опиниться у квадраті із Сатурном, це може стати транзитом, який заземлить вас і дозволить побачити багато речей у перспективі.

Під час складного переходу основна увага приділятиметься вірі в себе та мету і не здаватиметься. Квадрат Сатурна може змусити вас взяти на себе більше відповідальності за навігації по транзиту. Не поспішайте і будьте терплячі.

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